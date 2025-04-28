Space Hellas: Αύξηση τζίρου και EBITDA για το 2024

Αύξηση στα έσοδα και στα EBITDA, με μείωση όμως τον κερδών ανακοίνωσε η Space Hellas για το 2024. Η εταιρεία αποδίδει τη μείωση στη διαφορά των κερδών από επενδυτική δραστηριότητα του 2024 συγκριτικά με τα σημαντικά έκτακτα κέρδη από επενδυτική δραστηριότητα του 2023.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Space Hellas για 8η συνεχόμενη χρονιά αυξάνει τις επιδόσεις του, παρουσιάζοντας ιστορικό ρεκόρ τόσο κύκλου εργασιών στα € 155,2 εκατ., όσο και EBITDA στα 18,2 εκατ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2024 ανήλθε στα € 155,2 εκατ., έναντι € 148,1 εκατ. του 2023. Τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν ελαφρά στα € 29,6 εκατ. το 2024, έναντι € 30,9 εκατ. το 2023. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 18,2 εκατ. το 2024, έναντι € 17,5 εκατ. το 2023. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε € 2,2 εκατ. το 2024 έναντι € 7,4 εκατ. το 2023, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάστηκαν μειωμένα και διαμορφώθηκαν σε € 1,9 εκατ. το 2024, έναντι € 4,8 εκατ. το 2023.

Η μείωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και αιτιολογείται από τη διαφορά των κερδών από επενδυτική δραστηριότητα του 2024 ύψους € 143 χιλ. συγκριτικά με τα σημαντικά έκτακτα κέρδη από επενδυτική δραστηριότητα του 2023 συνολικού ύψους € 4.499 χιλ. που προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από την πώληση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της Space Hellas, και από την απόσχιση κλάδου της θυγατρικής SingularLogic.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα € 134,2 εκατ. το 2024, έναντι € 123,6 εκατ. το 2023, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα € 13,7 εκατ. το 2024, έναντι € 12,0 εκατ. το 2023. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2024 υποχώρησαν στα € 3,0 εκατ., έναντι € 4,6 εκατ. το 2023 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2024 ανήλθαν σε € 2,7 εκατ., έναντι € 3,1 εκατ. το 2023 παρουσιάζοντας αντίστοιχες μειώσεις που αιτιολογούνται ανωτέρω.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 0,6 εκατ. και προστιθέμενες στις επενδυτικές δραστηριότητες € 9,6 εκατ. χρηματοδοτήθηκαν μέσω χρήσης διαθεσίμων ύψους € 3 εκατ. και αύξησης των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων κατά € 7,2 εκατ.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Oμίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Οι προοπτικές της αγοράς πληροφορικής τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας τουλάχιστον για τα έτη 2025-2028 εμφανίζονται ευοίωνες, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη και καινοτομία παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αναβάθμιση των υποδομών ICT (Information and Communication Technologies) χρησιμοποιώντας Software Defined Infrastructures σε συνδυασμό με τεχνολογίες IοT (Internet of Thinks), ΟΤ (Operational Technologies), τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και υπολογιστικού νέφους, αναμένεται να αποτελέσουν τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης, προσφέροντας νέες λύσεις και εφαρμογές που θα επιταχύνουν τη ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η Space Hellas, πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις συνδυάζοντας λύσεις από όλες τις εταιρείες του Ομίλου, με πιστοποιημένους μηχανικούς και μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια με αφοσίωση στο εταιρικό όραμα και την καινοτομία.»

