Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρείχε γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η γερμανική επιχείρηση της ρωσικής Rosneft θα εξαιρεθεί από τις νέες κυρώσεις που επέβαλε στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία δεν βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.

Αυτό δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, νωρίς την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ εξέδωσαν «Επιστολή Προθέσεων» στην οποία αναγνωρίζουν πως οι δραστηριότητες της Rosneft στη Γερμανία έχουν διαχωριστεί πλήρως από τη ρωσική μητρική εταιρεία.

Η Γερμανία ζήτησε διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον μετά την επιβολή των κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ που απαγορεύουν στις δυτικές τράπεζες και τους πελάτες να συνεργάζονται με εισηγμένες ρωσικές εταιρείες.

«Μια επιστολή προθέσεων προς τον σκοπό αυτό ισχύει από τις τρεις το πρωί», δήλωσε η Ράιχε στο Reuters, προσθέτοντας ότι αν και η εξαίρεση δεν έχει χρονικό περιορισμό, εκκρεμούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Ράιχε τόνισε ότι η επιστολή προθέσεων αίρει κάθε αβεβαιότητα για τους πελάτες σχετικά με το εάν θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις κυρώσεις των ΗΠΑ όταν συνεργάζονται με τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας, σε ξεχωριστή δήλωση, τονίζει ότι οι συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζουν να αποτρέπουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft.

Το Βερολίνο είχε υποστηρίξει ότι τα διυλιστήρια, υπό γερμανική κρατική επιτροπεία από το 2022, είναι «αποσυνδεδεμένα» από τον μητρικό όμιλο, ενώ είναι απαραίτητα για τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Rosneft στη Γερμανία περιλαμβάνονται το διυλιστήριο PCK στο Schwedt, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 12% της δυναμικότητας επεξεργασίας καυσίμων στη χώρα.

Η PCK Schwedt, στην οποία η Rosneft κατέχει το 54,17%, αποτελεί επίσης σημαντικό εργοδότη στο Βρανδεμβούργο, μια περιοχή όπου καταγράφεται αυξανόμενη υποστήριξη προς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Εκτός από το πλειοψηφικό μερίδιο στην PCK Schwedt, οι γερμανικές δραστηριότητες της Rosneft περιλαμβάνουν επίσης μερίδιο 24% στην MiRo και μερίδιο 28,57% στα διυλιστήρια Bayernoil.



Πηγή: skai.gr

