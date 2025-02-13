Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εισέρχεται στην αγορά της Νότιας Ασίας μέσω... Ινδίας

Στην αγορά της Νότιας Ασίας μέσω νέας κοινοπραξίας στην Ινδία, με εστίαση στα δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εισέρχεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με την JAYCEE, σημαντική εταιρεία στον κλάδο τσιμεντοειδών υλικών (SCM), θα λειτουργεί υπό τη νεοσύστατη Atlas EcoSolutions Private Limited, με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη γεωγραφική παρουσία του Τιτάνα και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων της, με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η νέα εταιρεία θα επικεντρωθεί στην προμήθεια, επεξεργασία, εμπορία και διανομή τσιμεντοειδών υλικών (SCM) στις παγκόσμιες αγορές. Παρέχοντας τα SCM ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για το τσιμέντο με βάση το κλίνκερ, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα βοηθήσει τους πελάτες του να αναπτύξουν βιώσιμα κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο.

Σε συνέχεια των προηγούμενων πρωτοβουλιών για τα SCM, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην «Περλίτες Αιγαίου» στην Ελλάδα, την απόκτηση δικαιωμάτων παραχώρησης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan στην Τουρκία, καθώς και τη συνεργασία με την Ecocem για την ανάπτυξη καινοτόμων τσιμέντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη, ο ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να υλοποιεί τη «Στρατηγική 2026 για πράσινη ανάπτυξη».

Ο Όμιλος στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία του στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Νότιας Ασίας και σε γειτονικές περιοχές, φέρνοντας παράλληλα νέα υλικά και προηγμένες τεχνολογίες. Η τοποθεσία της νέας εταιρείας δημιουργεί ευκαιρίες για την κάλυψη τόσο της εγχώριας όσο και της παγκόσμιας ζήτησης για δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αξιοποιεί τους άφθονους πόρους της Ινδίας για μια οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία υποστηρίζεται από ισχυρή υλικοτεχνική υποδομή.

Ο Jean-Philippe Benard, Επικεφαλής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ενεργειακής Ανάπτυξης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, που επιβλέπει το διεθνές εμπόριο και την ανάπτυξη τσιμεντοειδών, δήλωσε: «Η κοινοπραξία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική μας να παραμείνουμε στην πρωτοπορία των δομικών υλικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αναδεικνύει την ακλόνητη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Η είσοδος στην αγορά της Νότιας Ασίας μας τοποθετεί σε μια περιοχή με τεράστιες δυνατότητες, τόσο σε επίπεδο ζήτησης της αγοράς όσο και σε θέματα βιωσιμότητας. Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πρόσβασης σε SCM, παρέχει στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ μια βασική εναλλακτική λύση για τη στρατηγική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του με νέα τσιμέντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

«Είμαστε υπερήφανοι που ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέλεξε την Ινδία για την επέκτασή του στη Νότια Ασία. Αυτή η στρατηγική συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ινδίας, καθώς και με τους στόχους του Τιτάνα να ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Θα ενισχύσει την παρουσία της Ινδίας στον κλάδο των δομικών υλικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως», πρόσθεσε ο κ. Rishit Dalal, Διευθύνων Σύμβουλος της JAYCEE.



Πηγή: skai.gr

