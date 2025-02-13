Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Nissan και Honda επισημοποίησαν σήμερα ότι εγκαταλείπουν τις συνομιλίες τους για μια συγχώνευση, τις οποίες είχαν αρχίσει το Δεκέμβριο με προοπτική να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η Honda, ο ιαπωνικός γίγαντας του αυτοκινήτου, και η Nissan, η αντίπαλός του που αντιμετωπίζει σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, είχαν αρχίσει στα τέλη του 2024 διαπραγματεύσεις για μια συγχώνευση, από την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.

Ωστόσο, έπειτα από συνομιλίες, «οι δύο όμιλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για να ευνοήσουν την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεσή τους σε ένα όλο και πιο ασταθές περιβάλλον αγοράς (...), θα ήταν προσφορότερο να σταματήσουν τις συνομιλίες και να ακυρώσουν το πρωτόκολλο συμφωνίας» που συνήψαν στα τέλη του 2024, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Ο στόχος ήταν να ενωθούν οι δυνάμεις της Honda και της Nissan, που είναι αντιστοίχως η δεύτερη και η τρίτη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία πίσω από την πρώτη παγκοσμίως Toyota, ακόμα και να ενταχθεί στο σχέδιό τους αυτό μια τρίτη αυτοκινητοβιομηχανία, η Mitsubishi, ώστε να μπορούν να διαπραγματευθούν καλύτερα τη δαπανηρή και στρατηγική στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο κυριαρχούν η αμερικανική Tesla και οι Κινέζοι κατασκευαστές και όπου οι Ιάπωνες κατασκευαστές, οι οποίοι είχαν επικεντρώσει μέχρι τώρα στα υβριδικά οχήματα (αυτά που συνδυάζουν θερμικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες), έχουν καταγράψει σημαντική καθυστέρηση.

Ένας γάμος των Nissan και Honda θα επέτρεπε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας για να χρηματοδοτηθούν τόσο η έρευνα όσο και η εξέλιξη των βιομηχανικών εργαλείων. Η αρχική προοπτική ήταν να ενταχθούν οι δύο όμιλοι στους κόλπους μιας ενιαίας εταιρείας συμμετοχών.

Όμως η Honda, σε θέση ισχύος και της οποίας η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση είναι πέντε φορές ανώτερη, ζήτησε τελικά να μετατραπεί η Nissan σε απλή θυγατρική - ένα σενάριο απαράδεκτο για τη Nissan, που ήθελε να διαφυλάξει την αυτονομία της.

«Στο μέλλον, οι Nissan και Honda θα συνεργασθούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής σύμπραξης για να αντιμετωπίσουν την εποχή των εξηλεκτρισμένων και ευφυών οχημάτων προσπαθώντας (...) να μεγιστοποιήσουν την αξίακαι τα ισχυρά σημεία των δύο ομίλων» , διαβεβαίωσαν σήμερα στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.