Διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και αύξηση του όγκου πωλήσεων για μια ακόμη χρονιά παρουσίασε η Coca-Cola HBC AG, στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης του 2024.

Ειδικότερα, η εστίαση στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 13,8% σε οργανική βάση.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε οργανική βάση κατά 2,8%, με όλες τις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Τα ανθρακούχα αναψυκτικά σημείωσαν άνοδο 1,5%, τα ποτά ενέργειας 30,2% και ο καφές 23,9%.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 10,7% σε οργανική βάση, χάρη στις στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αύξηση των εσόδων.

Έτσι, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% σε δημοσιευμένη βάση, με το μεγαλύτερο μέρος της ισχυρής οργανικής αύξησης να αντισταθμίζεται από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές.

Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς της σε αξία, στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 150 μονάδες βάσης και στα ανθρακούχα αναψυκτικά κατά 20 μονάδες βάσης.

Ισχυρή διψήφια αύξηση κατά 12,2% σε οργανική βάση κατέγραψαν και τα λειτουργικά κέρδη, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ύψους 1.192,1 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν κατά 10%. Το περιθώριο συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 11,1% σε δημοσιευμένη βάση, σημειώνοντας μείωση 20 μονάδων βάσης σε οργανική βάση.

Αύξηση παρουσίασε και το συγκρίσιμο μεικτό περιθώριο κέρδους κατά 110 μονάδες βάσης, στο 36,1%, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για την αύξηση των εσόδων και του μειωμένου ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού σε σχέση με το κόστος των πρώτων υλών, ενώ το συγκρίσιμο κόστος πωληθέντων ανά κιβώτιο αυξήθηκε κατά 1,0%.

Τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα κατά το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας των αρνητικών μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οδήγησαν σε υψηλότερα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 70 μονάδες βάσης.

Η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) σημείωσε αύξηση κατά 190 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 18,3%.

Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση των καθαρών εσόδων και του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς της, αντιμετωπίζοντας ένα εύρος μακροοικονομικών συνθηκών μεταξύ των αγορών. Ειδικότερα:

Αναπτυγμένες αγορές: Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 3,3% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη σε οργανική βάση διατηρήθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,7% σε οργανική βάση, χάρη στη διεύρυνση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και τη σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39,6% σε οργανική βάση.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,3% σε οργανική βάση, καθώς αντιμετωπίσαμε την αρνητική επίδραση από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσω των πρωτοβουλιών μας για την αύξηση των εσόδων και συνεχίσαμε να σημειώνουμε ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,0% σε οργανική βάση.

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σημείωσαν αύξηση 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,28 ευρώ, χάρη στα ισχυρά λειτουργικά κέρδη.

Οι καθαρές ταμειακές ροές σημείωσαν μικρή αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, στο επίπεδο των 712,6 εκατ. ευρώ

Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού ως προς τα συγκρίσιμα, προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε στο 1.0x, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση.

Η εταιρεία σημειώνει ότι έχει επιστρέψει 226 εκατ. ευρώ στους μετόχους από την αρχή του εν εξελίξει προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ενώ προσθέτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 1,03 ευρώ, αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 45%.

Η εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις εστιάζοντας στις στρατηγικές προτεραιότητές της:

Συνεχιζόμενη στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανθρακούχων αναψυκτικών, αξιοποιώντας σημαντικά γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Euro 2024, μουσικά φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές αγορές.

Κυκλοφορία του Monster Energy Green Zero Sugar σε 16 αγορές το 2024 και συνεχής ισχυρή επίδοση της κατηγορίας, ιδιαίτερα δε των προσιτών εμπορικών σημάτων στην Αφρική.

Αύξηση στην κατηγορία του καφέ, χάρη στην αύξηση του μεριδίου εσόδων μας στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, σύμφωνα με τα σχέδιά μας.

Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στις δυνατότητες μίξης και παροχής premium επιλογών με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, ιδιαίτερα μέσω των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες και των premium σημάτων οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της Finlandia Vodka σε 19 νέες αγορές.

Συνεχίζουμε να κατέχουμε ηγετική θέση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και αναγνωριστήκαμε για όγδοη φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών στον κόσμο από τους δείκτες Best-in-Class Dow Jones 20242.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαι υπερήφανος, καθώς πετύχαμε για μια ακόμη χρονιά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 13,8% σε οργανική βάση και αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας. Το 2024 απέδειξε ότι μπορούμε να επιτύχουμε με συνέπεια ισχυρές οικονομικές επιδόσεις ακόμη και υπό ποικίλες συνθήκες αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας για την αφοσίωσή της στο όραμά μας και για τη συνεπή, εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και τους πολύτιμους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Συνεχίσαμε να επενδύουμε στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, κατά κύριο λόγο τα δεδομένα, τις πληροφορίες και την ανάλυση στοιχείων, για να πετύχουμε διαφοροποιημένη σε επίπεδο τομέα και εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας. Επίσης, προβήκαμε σε επιλογές για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τους πελάτες μας κατά τη λήψη αποφάσεων. Επιτύχαμε αύξηση των μεριδίων αγοράς μας και αύξηση του όγκου πωλήσεων και στις τρεις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητάς μας, δηλαδή τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και τον καφέ.

Το 2024 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40. Τα νέα συστήματα επιστροφής εγγυήσεων συσκευασιών που εγκαινιάστηκαν το 2024 σε ορισμένες από τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε απέφεραν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Παράλληλα, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συνδράμαμε κοινότητες στην Ευρώπη και τη Νιγηρία που επλήγησαν από πλημμύρες κατά τη διάρκεια του έτους.

Παρόλο που αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και το γεωπολιτικό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει προκλήσεις και την επόμενη χρονιά, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι χάρη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους μας, θα σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει».

