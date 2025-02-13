Ο πρόεδρος της Alibaba, Τζο Τσάι, επιβεβαίωσε την Πέμπτη τις αναφορές ότι ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας έχει συνάψει συνεργασία με την Apple για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τα iPhone που πωλούνται στην αγορά της Κίνας.

Ο Τσάι επιβεβαίωσε τη συνεργασία των δύο εταιρειών κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο World Governments Summit που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι.

«Μίλησαν με πολλές εταιρείες στην Κίνα. Στο τέλος επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μας στα τηλέφωνά τους. Είναι εξαιρετική τιμή να συνεργαζόμαστε με μια μεγάλη εταιρεία όπως η Apple», δήλωσε ο Τσάι.

Η Apple δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου της Alibaba για τη συνεργασία των δύο εταιρειών.

Η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές της που πωλούνται στην Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για την Apple καθώς οι πωλήσεις του iPhone μειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, που συνήθως αποτελεί το καλύτερο τρίμηνο για την αμερικανική εταιρεία. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι το κύριο πλεονέκτημα των πιο πρόσφατων συσκευών της σε άλλες χώρες, αλλά οι συσκευές της στην Κίνα δεν διαθέτουν ανάλογα χαρακτηριστικά καθώς οι κανονισμοί απαιτούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τοπική εταιρεία.

Η Alibaba, όπως σημειώνει το Reuters, έχει αναδειχθεί στην αγαπημένη κινεζική εταιρεία AI των επενδυτών το τελευταίο διάστημα, όπως αποδεικνύει και το άλμα άνω του 40% που έχει καταγράψει η μετοχή της από την αρχή του έτους, καθώς στα τέλη Ιανουαρίου κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Qwen 2.5 η λειτουργικότητα της οποίας ξεπέρασε αυτή του DeepSeek-V3, το οποίο τάραξε τα νερά στον τομέα της ΑΙ νωρίτερα φέτος χάρη στις δυνατότητές του και το χαμηλό κόστος ανάπτυξής του.

Την είδηση για τη συνεργασία Apple - Alibaba δημοσίευσε την Τρίτη ο ιστότοπος τεχνολογίας The Information, επικαλούμενος πηγή με γνώση του θέματος.

Η συνεργασία, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, αναμένεται να τερματίσει την αβεβαιότητα που επικρατούσε επί μήνες σχετικά με τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Apple για την Κίνα, όπου η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone χάνει μερίδιο αγοράς από τους εγχώριους ανταγωνιστές της, όπως η Huawei, τα smartphones της οποίας ενσωματώνουν εργαλεία AI από πέρυσι.

Η Apple, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Information, είχε επιλέξει πέρυσι να συνεργαστεί με την Baidu, όμως η πρόοδος της κινεζικής εταιρείας στην ανάπτυξη μοντέλων για την Apple Intelligence ήταν κατώτερη των προτύπων της. Έτσι, η Apple εξέτασε μοντέλα ΑΙ που ανέπτυξαν η Tencent, το TikTok, η Alibaba και η Deepseek, στην αναζήτησή της για νέο συνεργάτη.

Τελικά, η Apple «προσπέρασε» την Deepseek θεωρώντας ότι η ομάδα της κινεζικής startup δεν διέθεται ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε την εμπειρία για να υποστηρίξει έναν μεγάλο πελάτη, καταλήγοντας τελικά στη συνεργασία με την Alibaba.

Σύμφωνα με το The Information, οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη τα χαρακτηριστικά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν από κοινού προς έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή κυβερνοχώρου της Κίνας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.