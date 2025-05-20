Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 75% της Adocim στην Ανατολική Τουρκία

Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων άλεσης τσιμέντου και των μονάδων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων σε άλλες περιοχές στη χώρα

ΤΙΤΑΝ

Η Titan SA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώληση του 75% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2025, έχοντας λάβει τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις. Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων άλεσης τσιμέντου και των μονάδων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων σε άλλες περιοχές στη χώρα.

Όπως τονίζεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση, η πώληση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου TITAN για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Titan
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark