Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 75% της Adocim στην Ανατολική Τουρκία

Η Titan SA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώληση του 75% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2025, έχοντας λάβει τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις. Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων άλεσης τσιμέντου και των μονάδων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων σε άλλες περιοχές στη χώρα.
Όπως τονίζεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση, η πώληση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου TITAN για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του.
