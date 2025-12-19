Ο Ίλον Μασκ προσελκύει τραπεζικά μεγαθήρια να στηρίξουν το όραμα της SpaceX

Η Morgan Stanley, η JPMorgan και η Goldman Sachs συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που καταθέτουν δημόσιες προσφορές για να στηρίξουν τα προγράμματα του Ίλον Μασκ και της SpaceX, αναφέρουν αποκλειστικές πηγές του Reuters. Ο πιο γνωστός δισεκατομμυριούχος στον πλανήτη οραματίζεται τη μετοίκιση και την ανάπτυξη μεγάλων διαστημικών αποστολών και φαίνεται πως τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου, πιστεύουν στο όραμά του.

Οι στενοί δεσμοί του Ίλον Μασκ με τη Morgan Stanley δίνουν στη συγκεκριμένη τράπεζα σημαντικό πλεονέκτημα για να γίνει το μεγάλο στήριγμα της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.

Ο Μασκ είχε δηλώσει πως στόχος της συγκεκριμένης IPΟ είναι να συγκεντρώσει 30 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

