Sony: Εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο του «Peanuts» με 457 εκατ. δολάρια

Ο Σνούπι αποτελεί μεγάλη δύναμη στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως και αυτό αποδεικνύεται από την απόφαση του ομίλου Sony, ο οποίος έκλεισε επίσημα συμφωνία για να γίνει ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του franchise «Peanuts».

Χθες η Sony Music Entertainment (Ιαπωνία) και η Sony Pictures Entertainment ανακοίνωσαν οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 41% των μετοχών της Peanuts Holdings LLC που κατέχει επί του παρόντος η καναδική εταιρεία μέσων ενημέρωσης WildBrain. Η συναλλαγή, αξίας 457,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (630 εκατομμύρια καναδικά δολάρια), ουσιαστικά παραδίδει τον έλεγχο του πιο διάσημου μπιγκλ στον κόσμο στον ιαπωνικό όμιλο.

Sony Pictures is set to take control of the Peanuts franchise in a $457 million deal.https://t.co/4sullGjwIH pic.twitter.com/v8x0GrSPvk — Variety (@Variety) December 19, 2025

Η εταιρεία κατέχει μειοψηφικό μερίδιο 39% από το 2018 και μετά την ολοκλήρωση αυτής της τελευταίας εξαγοράς, η Sony θα ελέγχει ένα 80% των μετοχών, επιτρέποντάς της να εδραιώσει την επωνυμία ως βασική θυγατρική. Το υπόλοιπο 20% θα παραμείνει στην οικογένεια του δημιουργού, Τσαρλς Μ. Σουλτς, διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά των Τσάρλι Μπράουν, Λούσι και Λάινους παραμένει ριζωμένη στον αρχικό διαχειριστή.

Για τη Sony, η εξαγορά αποτελεί στρατηγική πηγή εσόδων. Ενσωματώνοντας την ομάδα Peanuts στο τεράστιο οικοσύστημά της —συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής, παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων— η Sony στοχεύει να αναβαθμίσει την 75χρονη μάρκα σε νέα ύψη. Ενώ η WildBrain εκποιεί την ιδιοκτησία της για να ξεπληρώσει το χρέος, θα παραμείνει βασικός συνεργάτης, λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος αδειοδότησης σε επιλεγμένες περιοχές και συνεχίζοντας ως το αποκλειστικό στούντιο παραγωγής για νέο animation περιεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

