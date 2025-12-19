Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΔΕΗ δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, συνεχίζοντας για 14η χρονιά την καταγραφή της προόδου του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση, στις επιδόσεις του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG για το 2024 ξεχωρίζουν τα εξής:

· 85% των επενδύσεων σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

· 29% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ

· 28% μείωση της λιγνιτικής παραγωγής σε σχέση με το 2023

· Αποκατάσταση συνολικά 601,9 εκταρίων στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, εκ των οποίων 121,4 εκτάρια (20,2%) αφορούν δασικές εκτάσεις

· 21.320 εργαζόμενοι (17.361 στην Ελλάδα, 3.834 στη Ρουμανία, 125 σε λοιπές χώρες)

· 32% των εργαζόμενων του Ομίλου είναι γυναίκες, ενώ η εκπροσώπησή τους στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο ανέρχεται σε 35,2% το 2024

· Δίκτυο 2.537 σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 674 περιοχές στην Ελλάδα και 550 σταθμών φόρτισης σε 199 περιοχές στη Ρουμανία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Tο ταξίδι μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ σε μία βιώσιμη Powertech εταιρεία, ηγέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις και δύσκολες αποφάσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ ηγείται του νέου πράσινου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές. Το 2024 αποτέλεσε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη διαδρομή μας, προς ένα βιώσιμο, καινοτόμο και κοινωνικά υπεύθυνο παρόν και μέλλον. Με σταθερότητα, διαφάνεια και προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας, επενδύουμε σε ένα ενεργειακό σύστημα ανθεκτικό, δίκαιο και βιώσιμο, ένα σύστημα που υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Με ευθύνη και όραμα, χτίζουμε το μέλλον της ενέργειας για όλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.