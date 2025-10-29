Η Nvidia είναι έτοιμη να γράψει ιστορία, καθώς πλησιάζει σε κεφαλαιοποίηση ύψους 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζοντας την ισχυρή άνοδο που την έχει εδραιώσει στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας σημειώνουν άνοδο 5% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση του CEO, Γένσεν Χουάνγκ, για παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα σχέδια για την κατασκευή επτά υπερ-υπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση της Nvidia από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή γραφικών τσιπ σε στυλοβάτη της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ξεπερνώντας την Apple, τη Microsoft και την Alphabet, μετατρέποντας τον Χουάνγκ σε μια εμβληματική προσωπικότητα της Silicon Valley, σημειώνει το Reuters.

Μια αποτίμηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα σήμαινε επίσης ότι η αγοραία αξία της Nvidia θα ξεπεράσει εκείνη ολόκληρης της αγοράς κρυπτονομισμάτων και θα ισούται με περίπου το ήμισυ της συνολικής αξίας του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600.

Η εταιρεία έφτασε σε αποτίμηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, σημειώνοντας ένα ρυθμό ανάπτυξης που σπάνια παρατηρείται στις σύγχρονες αγορές.

«Από πολλές απόψεις, όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε καλά για την εταιρεία, πήγαν καλά τις τελευταίες 24 ώρες», δήλωσε ο Michael Brown, ανώτερος ερευνητικός στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η άνοδος της μετοχής αντανακλά την εμπιστοσύνη στις αδιάκοπες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αν και ορισμένοι προειδοποιούν για υπερβολικές αποτιμήσεις.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα στις 19 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.