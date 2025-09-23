Η Nvidia σχεδιάζει επένδυση-μαμούθ ως 100 δισ. δολάρια στην OpenAI

Ο τεχνολογικός κολοσσός Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την υποστήριξη νέων κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης - μια συμφωνία-ορόσημο που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για μια στρατηγική συμφωνία.

Η επένδυση έχει ως στόχο να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων που θα απαιτούν ισχύ τουλάχιστον 10 γιγαβάτ - εξοπλισμένα με τα προηγμένα τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν σταδιακά, με τα πρώτα 10 δισ. δολάρια να καθίστανται διαθέσιμα με την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται το Bloomberg.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η επένδυση της Nvidia θα πραγματοποιεί με μετρητά, με την εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της OpenAI ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι επενδυτές επικρότησαν τη συνεργασία, οδηγώντας τη μετοχή της Nvidia 3,9% υψηλότερα στη χθεσινή συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, διευρύνοντας τα κέρδη της από την αρχή του έτους περίπου στο 37% και εδραιώνοντας τη θέση της ως πολυτιμότερη εταιρεία στον πλανήτη.



Πηγή: skai.gr

