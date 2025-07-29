Eβδομήντα δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο ημέρα χάνει από την κεφαλαιοποίησή της η Novo Nordisk.

H μετοχή της εταιρείας βυθίζεται πάνω από 23% μετά την προειδοποίηση για τα κέρδη της και τον διορισμό νέου διευθύνοντα συμβούλου,ενώ την ίδια στιγμή μάχεται με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, σημειώνει το Reuters.

Η Novo ονόμασε τον Maziar Mike Doustdar ως νέο διευθύνοντα σύμβουλό της, στρεφόμενη σε έναν έμπειρο γνώστη για να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και την τιμή της μετοχής που πλήττεται από τις ανησυχίες ότι η εταιρεία μένει πίσω στην κούρσα των φαρμάκων απώλειας βάρους.

Η Novo μείωσε τις προοπτικές της για την αύξηση των πωλήσεων το 2025 σε 8% έως 14%, από 13% έως 21% προηγουμένως. Οι μετοχές της σημείωσαν πτώση σχεδόν 30% πριν περιορίσουν κάποιες από τις απώλειες.

«Το μέγεθος της μείωσης των προβλέψεων είναι σοκαριστικό», δήλωσε στο Reuters ο Markus Manns, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων Union Investment, μέτοχος της Novo, προσθέτοντας ότι τα προβλήματα της εταιρείας ήταν βαθύτερα από «σύνθετες» αντιγραφές της Wegovy.

Η Novo έχει πληγεί από αντίγραφα των φαρμάκων της για την απώλεια βάρους.

Η δανική εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η μείωση των προοπτικών πωλήσεων για το 2025 οφείλεται στις χαμηλότερες προσδοκίες ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο στις ΗΠΑ, τόσο για το Wegovy όσο και για το Ozempic.

Στο αποκορύφωμά της τον Ιούνιο του 2024, η Novo άξιζε έως και 615 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ.

«Η μετοχή έχει μετατραπεί από αγαπημένη της αγοράς σε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της», δήλωσε ο Angelo Meda, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής μετοχών της Banor SIM στο Μιλάνο, η οποία έχει ένα μικρό μερίδιο της Novo.

