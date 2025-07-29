Η Procter & Gamble ανακοίνωσε τα τριμηνιαία της αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, αλλά παρουσίασε τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026 που περιλαμβάνουν πλήγμα 1 δισ. δολαρίων λόγω υψηλότερου κόστους από τους δασμούς, σημειώνει το CNBC.

«Αυξήσαμε τις πωλήσεις και τα κέρδη στο οικονομικό έτος 2025 και επιστρέψαμε υψηλά επίπεδα μετρητών στους μετόχους σε ένα δυναμικό, δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον», δήλωσε ο CEO Jon Moeller σε δελτίο τύπου.

Ο οικονομικός διευθυντής Andre Schulten ανέφερε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης προς τα μέσα ενημέρωσης ότι θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού που θα επηρεάσουν περίπου το ένα τέταρτο των ειδών της P&G κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 λόγω των δασμών και της καινοτομίας.

Η P&G έχει επενδύσει σημαντικά στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Schulten, αλλά ορισμένα συστατικά και υλικά δεν είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ και συνεχίζουν να εισάγονται. Είπε ότι η P&G μπορεί να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος του δασμολογικού πλήγματος μέσω της παραγωγικότητας ή των αλλαγών στις προμήθειες, αλλά μέρος του κόστους θα μετακυλιστεί μέσω της αύξησης των τιμών.

Περιέγραψε τον καταναλωτή ως «αναζητούν αξία» και «επιλεκτικό».

Ο κολοσσός των καταναλωτικών αγαθών, στον οποίο ανήκουν μάρκες όπως η Tide και η Charmin, αναμένει για το οικονομικό έτος 2026, αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 1% και 5% και κέρδη ανά μετοχή στο εύρος 6,83 έως 7,09 δολάρια. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνυπολογίζει 6% επιβάρυνση στην ανάπτυξη των βασικών κερδών ανά μετοχή για το 2026, που σχετίζεται με τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το δυσμενές κόστος των εμπορευμάτων και τα υψηλότερα καθαρά έξοδα τόκων.

Οι αναλυτές της Wall Street ανέμεναν αύξηση των εσόδων του 2026 κατά 3,1% και κέρδη ανά μετοχή 6,99 δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Ακολουθούν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Procter & Gamble για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο σε σύγκριση με αυτά που ανέμενε η Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: Έσοδα: 20,89 δισ. δολάρια έναντι 20,82 δισ. δολαρίων που αναμένονταν.

Η P&G ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τετάρτου τριμήνου ύψους 3,62 δισ. δολαρίων ή 1,48 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι 3,14 δισ. δολαρίων ή 1,27 δολαρίων ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2% στα 20,89 δισ. δολάρια. Οι οργανικές πωλήσεις, οι οποίες αφαιρούν τις εξαγορές, τις εκποιήσεις και τις συναλλαγματικές διαφορές, αυξήθηκαν επίσης κατά 2%.

