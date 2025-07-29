Οι εργασίες στο Ελληνικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε 40 ενεργά εργοτάξια, με περίπου 2.500 εργαζομένους και σε συνεργασία με 18 κύριους εργολάβους/κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πέμπτο ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την LAMDA Development, επισημαίνοντας ότι είναι αξιοσημείωτη η σημαντική πρόοδος των εργασιών στις οικιστικές αναπτύξεις. (που υλοποιούνται από την κατασκευαστική μονάδα της LAMDA - Construction Business Unit).

Αναλυτικότερα για την πορεία επιμέρους έργων στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

The Ellinikon Sports Park: Πρόκειται για ένας νέο, σύγχρονο, ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο χώρο για όλους, που θα εξυπηρετεί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, ανθρώπους κάθε ηλικίας, που αγαπούν την άθληση και τον υγιεινό τρόπο ζωής, κατοίκους αλλά και επισκέπτες του The Ellinikon. Με έκταση 287.000 τ.μ., το The Ellinikon Sports Park, που βρίσκεται εντός του The Ellinikon Park των 2.000.000 τ.μ., θα ωφελήσει τους κατοίκους των όμορων, με το The Ellinikon, δήμων, αλλά και όλης της Αττικής, προσφέροντας υψηλής ποιότητας αθλητικές υποδομές, αλλά και δραστηριότητες αναψυχής και ευεξίας.

Με τη χρήση σύγχρονων διεθνών προτύπων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής για άθληση και ευεξία, το The Ellinikon Sports Park επαναπροσδιορίζει την έννοια του Αθλητικού Πάρκου.

Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, ανοιχτό στίβο, στίβο ρίψεων, υγρό στίβο, ξενώνες φιλοξενίας αθλητών και ανοιχτούς χώρους άσκησης και προπόνησης. Τμήμα του The Ellinikon Sports Park θα παραδοθεί σε αθλητές του στίβου, εντός του 2025, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του θα ανοίξει για το κοινό το 2026.

The Ellinikon Park: Ανάμεσα στο Experience Park και το The Ellinikon Sports Park, ο πρώην Ολυμπιακός χώρος Κανόε-Καγιάκ και η περιοχή Υπόστεγων Αεροσκαφών, μεταμορφώνονται σε ένα βιώσιμο φυσικό τοπίο. Ένα νέο προορισμό για χαλάρωση, περίπατο, άσκηση, όπου το νερό, η φύση και η ευεξία συνυπάρχουν και δημιουργούν μέσα από αποκατεστημένους υγροτόπους, μονοπάτια και πλούσια φύτευση έναν ενιαίο χώρο πράσινου, συνολικής έκτασης περίπου 500 στρεμμάτων.

Δημιουργείται μία λίμνη συνολικής επιφάνειας 14,6 χιλιάδων τ.μ., που εμπνέεται από φυσικά υδάτινα τοπία, ενώ τη λίμνη περιβάλει ένα βασικό μονοπάτι μήκους 900 μ. και πλάτους 5 μ. Δύο πεζογέφυρες διασχίζουν τη λίμνη και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ επιπλέον διάδρομοι μέσα από δεντροφυτεμένες ζώνες ενισχύουν την σύνδεση των επισκεπτών με το τοπίο.

Η φύτευση περιλαμβάνει υδρόβια και υδροχαρή είδη που συντελούν στον φυσικό καθαρισμό του νερού και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μία ολιστική οικολογική αναβάθμιση - ένα ζωντανό παράδειγμα ισορροπίας φύσης και πολιτισμού, όπου θα φυτευτούν πάνω από 10.000 δέντρα.

Riviera Tower: Ο ουρανοξύστης του The Ellinikon, ο Riviera Tower, έφτασε ήδη, στον 25ο όροφο και αποτελεί τη νέα προσθήκη στον αθηναϊκό ορίζοντα, συνδυάζοντας ύψος, βιωσιμότητα και σύγχρονη αισθητική. Ένα σημαντικό ορόσημο για την κατασκευή του, καθώς βρίσκεται ακριβώς στη μέση των 50 ορόφων, που θα αριθμεί με την ολοκλήρωση του. Ο Riviera Tower, ένα ξεχωριστό τοπόσημο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, είναι ήδη, από το στάδιο ακόμα της κατασκευής του, το ψηλότερο κτίριο της χώρας και θα είναι, με την ολοκλήρωση του, ένας από τους ψηλότερους παραθαλάσσιους, πράσινους, οικιστικούς ουρανοξύστες της Ευρώπης με συνολικό ύψος 200 μέτρων.

Riviera Galleria: H κατασκευή προχωρά, με σταθερούς ρυθμούς και μέρος του συγκροτήματος -και συγκεκριμένα του πρώτου ορόφου- είναι ήδη ορατό από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η Riviera Galleria με συνολική έκταση 22.000 τετραγωνικά μέτρα, σχεδιασμένη, από τον διεθνώς βραβευμένο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma, δεν θα είναι ένας ακόμα εμπορικός προορισμός αλλά για μια ολοκληρωμένη πρόταση με ένα μείγμα ελληνικών και διεθνών premium brands και γαστρονομικών επιλογών.

Στο ενημερωτικό σημείωμα της LAMDA γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους της να δοθεί ξανά πνοή σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρεται, σε χώρους αθλητισμού με σπουδαίο ιστορικό αποτύπωμα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που όμως είχαν υποστεί τη φθορά του χρόνου.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και με βάση όσα συμφωνήθηκαν μαζί τους, ανακαινίσθηκαν και αναβαθμίσθηκαν δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, που έγιναν ξανά σύγχρονοι και λειτουργικοί χώροι άθλησης για χιλιάδες πολίτες.

Ανακαινίστηκαν πλήρως τα δύο Κλειστά Ολυμπιακά Προπονητήρια Παιανίας, το Προπονητήριο Υγρού Στίβου, το Προπονητήριο Άρσης Βαρών και το Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ, οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού (Αεροϋποστηριζόμενος Θόλος, Κολυμβητήριο) καθώς και οι αθλητικές και διοικητικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου Καπαγέρωφ και Μικρολίμανου Πειραιά. Οι εργασίες ανακαίνισης που έγιναν από τη LAMDA, με κόστος που υπερέβη τα 20 εκατ. ευρώ υπηρετούν τις αρχές πρόσβασης ΑμεΑ και είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Συγχρόνως, σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η LAMDA αναδείχθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων στην Ελλάδα, με βάση το ύψος του χαρτοφυλακίου, το οποίο ανήλθε σε 3,3 δισ. Επιπλέον, είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο που ξεπέρασε το όριο των 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αναβάθμιση του εγχώριου κλάδου ακινήτων.

Επίσης τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι γείτονές και οι τοπικές κοινωνίες είναι για την LAMDA προτεραιότητα. Δημιουργήθηκε μία νέα ενότητα στο The Ellinikon website, μέσα από την οποία οι κάτοικοι των όμορων δήμων μπορούν να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών στο εργοτάξιο, τις περιοχές και τις γειτονιές που τους ενδιαφέρουν.

Στόχος είναι όλοι να αισθανθούν ότι η νέα σύγχρονη γειτονιά του Τhe Ellinikon, που δημιουργείται δίπλα στα σπίτια τους, στον Άλιμο, τη Γλυφάδα, το Ελληνικό και την Αργυρούπολη, είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της δικής τους γειτονιάς.

