Η Union Pacific ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξαγοράσει τη μικρότερη ανταγωνίστριά της, Norfolk Southern, σε μια συμφωνία ύψους 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να δημιουργήσει τον πρώτο σιδηροδρομικό φορέα εμπορευματικών μεταφορών από ακτή σε ακτή των ΗΠΑ και να αναδιαμορφώσει τη διακίνηση αγαθών, από σιτηρά έως αυτοκίνητα, σε ολόκληρη τη χώρα, σημειώνει το CNBC.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα συνδυάσει το προπύργιο της Union Pacific στα δυτικά δύο τρίτα των ΗΠΑ με το δίκτυο 19.500 μιλίων της Norfolk που εκτείνεται κυρίως σε 22 ανατολικές πολιτείες.

Αυτό θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει ποτέ στον κλάδο, καθώς θα συγχωνεύσει την Union Pacific, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία των ΗΠΑ, με τη Norfolk, έναν από τους κορυφαίους παίκτες, παρέχοντας στη συνδυασμένη εταιρεία διηπειρωτική κυριαρχία.

Την Πέμπτη, οι δύο εταιρείες είχαν δηλώσει ότι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση.

Παρόλα αυτά, η εξαγορά αντιμετωπίζει πολυάριθμα ρυθμιστικά εμπόδια και θα χρησιμεύσει ως βασική δοκιμασία της αλλαγής του τρόπου σκέψης γύρω από τα αντιμονοπωλιακά ζητήματα υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις αρχές του 2025, το Συμβούλιο Μεταφορών των ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή ρυθμιστική υπηρεσία που εποπτεύει τους σιδηροδρόμους, έχει σηματοδοτήσει μια πιο φιλική προς τη βιομηχανία προσέγγιση στις αξιολογήσεις των συγχωνεύσεων.

Ο πρόεδρος Patrick Fuchs, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή τον Ιανουάριο από τον Tραμπ, έχει ταχθεί υπέρ ταχύτερων χρονοδιαγραμμάτων για προκαταρκτικές αξιολογήσεις, μεγαλύτερης εστίασης στην ανταγωνιστική ισορροπία αντί για την παρεμπόδιση της ενοποίησης και προθυμίας να επιβάλει όρους μετά τη συγχώνευση αντί να απορρίπτει συμφωνίες προληπτικά.

Η συμφωνία της Union Pacific για τη Norfolk θα χρειαζόταν επίσης την υποστήριξη των εργατικών συνδικάτων και θα μπορούσε να προκαλέσει τον έλεγχο από διάφορες άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Τα μεγάλα σιδηροδρομικά συνδικάτα αντιτίθενται εδώ και καιρό στην ενοποίηση, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συγχωνεύσεις απειλούν τις θέσεις εργασίας και κινδυνεύουν να διαταράξουν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Η τελευταία μεγάλη συμφωνία στον κλάδο, ήταν η συγχώνευση των Canadian Pacific και Kansas City Southern, ύψους 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία δημιούργησε το πρώτο και μοναδικό σιδηροδρομικό δίκτυο μίας γραμμής που συνδέει τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Εκείνη η συμφωνία, που ολοκληρώθηκε το 2023, αντιμετώπισε έντονη ρυθμιστική αντίσταση λόγω φόβων ότι θα περιόριζε τον ανταγωνισμό και θα μείωνε θέσεις εργασίας, αλλά τελικά εγκρίθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.