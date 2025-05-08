Ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός AP Moller-Maersk κατέβασε την Πέμπτη τον πήχη για τον ρυθμό εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς εμπορευματοκιβωτίων, ως απόρροια του πλήγματος που έχει δεχθεί το διεθνές εμπόριο από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Maersk εκτιμά ότι η αγορά εμπορευματοκιβωτίων το τρέχον έτος θα κινηθεί με βραδύτερο ρυθμό ενώ δεν αποκλείει να καταγράψει ακόμη και συρρίκνωση. Ειδικότερα, ο δανέζικος όμιλος προβλέπει από συρρίκνωση 1% έως ανάπτυξη της τάξης του 4%, λόγω της αυξημένης μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Σημειώνεται ότι μόλις τον Φεβρουάριο, ο ναυτιλιακός κολοσσός προέβλεπε ανάπτυξη «περίπου 4%».

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Βίνσεντ Κλερκ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, μέχρι στιγμής ο εμπορικός πόλεμος «είναι κυρίως ζήτημα ΗΠΑ-Κίνας», προσθέτοντας ότι «ο υπόλοιπος κόσμος συνεχίζει απτόητος».

Επεσήμανε, όμως, οι δασμοί έχουν «ήδη επηρεάσει» την αγορά εμπορευματοκιβωτίων τον Απρίλιο και οι όγκοι του εμπορίου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν μειωθεί «30% έως 40% και προς τις δύο κατευθύνσεις καθώς ο εμπορικός πόλεμος εντείνεται», παρότι πρόσθεσε ότι η Maersk είναι λιγότερο εκτεθειμένη από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς οι κύριες εμπορικές διαδρομές της είναι από την Ασία προς την Ευρώπη.

Η Maersk, η οποία ελέγχει περίπου το 14% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και διαχειρίζεται 60 λιμάνια, συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους κολοσσούν που επλήγησαν από την προστατευτική στροφή του Τραμπ, η οποία ανατρέπει δεκαετίες ελεύθερου εμπορίου.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι αναμένει ώθηση στις μεταφορές στην Ευρώπη, καθώς η ήπειρος, με επικεφαλής τη Γερμανία, επιταχύνει τις επενδύσεις της - κυρίως στον τομέα της άμυνας.

«Οι προοπτικές για την παγκόσμια ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων το υπόλοιπο του έτους παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, λόγω του ταχέως εξελισσόμενου περιβάλλοντος εμπορικής πολιτικής και των αυξανόμενων κινδύνων ύφεσης στις ΗΠΑ», ανέφερε συγκεκριμένα η Maersk.

Το δεύτερο τρίμηνο αναμένει ακόμη ότι η αγορά θα κινηθεί ανοδικά, «ειδικά εάν οι ναυτιλιακές εκμεταλλευτούν την 90ήμερη παύση των αμοιβαίων δασμών, επισπεύδοντας τις αποστολές και δημιουργώντας αποθέματα».

Η δανέζικη εταιρεία εκτιμά επίσης ότι οι αναταράξεις που έχουν προκαλέσει στις θαλάσσιες μεταφορές οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα συνεχίσει να ωφελεί τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών.

Όσον αφορά το δεύτερο μισό του έτους, η εταιρεία λέει ότι τα σενάρια για την αγορά είναι δύο. Στο δυσμενέστερο σενάριο προβλέπει συρρίκνωση της ζήτησης εμπορευματοκιβωτίων, ενώ εάν αρθούν οι δασμοί εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο θα ανακάμψει.

Η Maersk εξακολουθεί να προβλέπει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το σύνολο της χρήσης 2025 μεταξύ 6 και 9 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.