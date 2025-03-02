Η μικρότερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Σάσα έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης με τις πρόσφατες εμφανίσεις της.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να απολαμβάνει τον ήλιο στο πάρκο Έβερετ του Λος Άντζελες, όπου περνούσε ένα χαλαρό απόγευμα πλέκοντας ένα πολύχρωμο πλεκτό. Ντυμένη με ένα μπλε μπλουζάκι και μεγάλα γυαλιά ηλίου, έδειχνε να απολαμβάνει την ηρεμία της στιγμής.

Sasha Obama Just Made Your Grandma's Favorite Hobby Look Cool https://t.co/k2jwidnWk1 — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) February 28, 2025

Φαίνεται ότι η αγάπη της Σάσα για το πλέξιμο είναι οικογενειακή υπόθεση. Η Μισέλ Ομπάμα είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πάθος της στη χειροτεχνία και έχει μοιραστεί στιγμές χαλάρωσης με το πλέξιμο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Ιανουάριο, η 22χρονη Σάσα, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά μετά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες σε μία έξοδό της να κρατά βιβλία, μεταξύ των οποίων, το «Bewilderment» του Ρίτσαρντ Πάουερς. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τις σχέσεις και την απώλεια.

Η Σάσα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας όπου πήρε πτυχίο κοινωνιολογίας τον Μάιο του 2023 σύμφωνα με το HOLA USA. Μετά τη μετακόμισή της στο Λος Άντζελες, έχει φωτογραφηθεί αρκετές φορές να περνά χαλαρές στιγμές με φίλους και με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Μάλια Ομπάμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.