Η Nissan εξετάζει σχέδια για το κλείσιμο δύο εργοστασίων συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην Ιαπωνία και εργοστασίων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης του κόστους, αναφέρει το Reuters.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το εργοστάσιο Oppama της Ιαπωνίας, όπου η Nissan ξεκίνησε την παραγωγή το 1961 και το εργοστάσιο Shonan που λειτουργεί η Nissan Shatai, στο οποίο η Nissan συμμετέχει κατά 50%. Αν κλείσουν αυτά τα δυο εργοστάσια, η Nissan θα έχει μόνο τρία εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων στην Ιαπωνία.

Στο εξωτερικό, η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει την παραγωγή σε εργοστάσια στη Νότια Αφρική, την Ινδία και την Αργεντινή, και να μειώσει τον αριθμό των εργοστασίων στο Μεξικό.

Η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σαρωτικές νέες περικοπές κόστους, λέγοντας ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 15% και τα εργοστάσια παραγωγής σε 10 από 17 παγκοσμίως, καθώς επιδιώκει να προωθήσει ένα νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Η εφημερίδα Yomiuri, η οποία πρώτη ανέφερε το πιθανό κλείσιμο εργοστασίων των αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό, ανέφερε ότι εξετάζεται η κατασκευή δύο εργοστασίων στο Μεξικό.

Η Nissan σε ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της σημείωσε ότι οι αναφορές για πιθανό κλείσιμο ορισμένων εργοστασίων ήταν εικασίες και δεν βασίζονται σε καμία επίσημη πληροφορία της εταιρείας.

Τα πιο επιθετικά βήματα ανάκαμψης που αποκάλυψε ο νέος διευθύνων σύμβουλος Ivan Espinosa σηματοδοτούν μια απότομη ρήξη με τη στρατηγική της Nissan υπό τον προκάτοχό του Makoto Uchida, ο οποίος είχε μεγάλες ελπίδες για επέκταση της παγκόσμιας παραγωγής και είχε αρνηθεί να κλείσει εγχώρια εργοστάσια.

Οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας για το οικονομικό έτος 2024 ανήλθαν σε 3,3 εκατομμύρια οχήματα, μειωμένες κατά 42% από το οικονομικό έτος 2017.

Η Nissan ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι η γαλλική συμμαχία Renault θα εξαγόραζε το μερίδιό της στην κοινή τους ινδική επιχείρηση, Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL).

Η Nissan έχει κλείσει το εργοστάσιο της στο Murayama το 2001.

Η διατήρηση ανοιχτών μόνο τριών εγχώριων εργοστασίων - του εργοστασίου στο Τοτσίγκι και των εργοστασίων της Nissan Motor Kyushu και της Nissan Shatai Kyushu στη νότια περιφέρεια Φουκουόκα - θα ήταν υπεραρκετή για την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και τη διατήρηση των εξαγωγών από την Ιαπωνία, ανέφερε μια πηγή.

Το εργοστάσιο στην Oppama έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 240.000 αυτοκινήτων και απασχολούσε περίπου 3.900 εργαζόμενους στα τέλη Οκτωβρίου. Το 2010, έγινε το πρώτο εργοστάσιο της Nissan που ξεκίνησε την παραγωγή του Leaf, το οποίο θεωρείται ευρέως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο.

Το εργοστάσιο Shonan, το οποίο παράγει επαγγελματικά βαν, έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 150.000 μονάδων και απασχολεί περίπου 1.200 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.