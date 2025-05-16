Helleniq Energy: Πιθανή η μη λήψη απόφασης για γεώτρηση το 2025

Ανοιχτό αφήνει η διοίκηση της Helleniq Energy το ενδεχόμενο να μην ληφθεί εφέτος η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νεώτερα για το θέμα, ενώ ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Helleniq, Γιώργος Αλεξόπουλος, σημείωσε:

«Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση εξερεύνησης, μαζί με τους εταίρους μας, την Exxon που έχει τον πρώτο λόγο. Αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα δεδομένα προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι θα περιορίσουμε επαρκώς το ρίσκο της απόφασης για γεώτρηση, αν προχωρήσουμε σε γεώτρηση. Δεν θέλω να κάνω εικασίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο λήψης της απόφασης, αλλά, μπορεί να μην είναι το 2025».

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι ο όμιλος προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας trading με έδρα τη Γενεύη με στόχο τη βελτιστοποίηση των προμηθειών αργού και της τιμολόγησης, την καλύτερη διαχείριση κινδύνου και τη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων. Έκανε λόγο για σημαντικό βήμα για τον όμιλο, καθώς επεκτείνονται οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Η διοίκηση του ομίλου ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης, η πτώση των οποίων ήταν μια από τις βασικές αιτίες για την υποχώρηση των επιδόσεων κατά το πρώτο τρίμηνο. Η δεύτερη αιτία ήταν η διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και συντήρησης. Όπως επισημάνθηκε, το διυλιστήριο προβλέπεται να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία στο τρίμηνο του έτους, ενώ οι εργασίες προχωρούν ταχύτερα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Helleniq Energy, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025 παρά τη μείωση της κερδοφορίας, επισημαίνοντας ότι οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε δύσκολο διεθνώς περιβάλλον για τη διύλιση και ενώ είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα συντήρησης στην Ελευσίνα.

Η μείωση της κερδοφορίας συγκριτικά με πέρσι (Συγκρίσιμα EBITDA -47%), αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης, ενώ οι χαμηλότερες πωλήσεις πετρελαιοειδών (-11%) είναι αποτέλεσμα της συντήρησης στο Διυλιστήριο που δημιούργησε ανάγκες για αποθεματοποίηση προϊόντων προκειμένου να καλυφθούν οι συμφωνίες με πελάτες που έχει ο όμιλος.

Πηγές του ομίλου ανέφεραν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο η εμπορία εμφάνισε την υψηλότερη επίδοση ιστορικά για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους, ενώ τα μερίδια αγοράς στη λιανική, καθώς και η συνεισφορά από τα διαφοροποιημένα καύσιμα, αυξήθηκαν. Σημειώνουν ότι η συνεισφορά της ELPEDISON στα λειτουργικά αποτελέσματα βελτιώθηκε και η ενσωμάτωσή της θα προσθέσει μια νέα πηγή εσόδων για τον Όμιλο.

Αναφορικά εξάλλου με την αύξηση του δανεισμού, σημείωναν ότι τον Φεβρουάριο υπήρξε η καταβολή της συνεισφοράς αλληλεγγύης ύψους 223 εκατ. ευρώ και τον Ιανουάριο δόθηκε το προμέρισμα των 61 εκατ. ευρώ στους μετόχους, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 66 εκατ. ευρώ και οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης λόγω του προγράμματος γενικής συντήρησης στο Διυλιστήριο της Ελευσίνας ήταν προσωρινά αυξημένες.

