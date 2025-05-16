Διήμερη επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησαν στελέχη της Διοίκησης της Alpha Bank με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Τσιτσιράγκο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, εγκαινίασαν νέο κατάστημα στην Κάλαθο της Ρόδου, επισκέφθηκαν το κεντρικό Κατάστημα, συναντήθηκαν με επιχειρηματίες του νησιού και συμμετείχαν σε ενημερωτικά workshops που διοργάνωσε η Τράπεζα για την συμβουλευτική υποστήριξη και την παρουσίαση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Τον κ. Τσιτσιράγκο συνόδευσαν ο Ισίδωρος Πάσσας, Chief of Retail Banking, ο Χρήστος Σχίζας, Chief Retail Distribution Officer, ο Αλέξανδρος Τόλιας, Small Business Banking Director και η Μαρία Παπαγεωργίου Αttica ΙΙ, Southwestern Greece And Islands Director.

Εγκαίνια στην Κάλαθο

Ένα νέο κατάστημα εγκαινίασε η Alpha Bank στην Κάλαθο, με στόχο την ενίσχυση της στήριξης των αναγκών των κατοίκων και των επιχειρήσεων της νότιας Ρόδου.

Στον χαιρετισμό του κατά την τελετή εγκαινίων του νέου καταστήματος, ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος τόνισε την ισχυρή παρουσία της Alpha Bank ότι στην Ρόδο και γενικότερα τα Δωδεκάνησα. «Είμαστε παρόντες με τέσσερα καταστήματα στη Ρόδο, έχουμε την ισχυρότερη παρουσία στα Δωδεκάνησα, ενώ ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει σε νησιά όπως η Αστυπάλαια, Νίσυρος, η Κάσος, οι Λειψοί και η Τήλος, όπου η Alpha Bank είναι η μόνη τράπεζα που εξυπηρετεί τις τοπικές κοινότητες, προσφέροντας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σε κατοίκους και επαγγελματίες», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Τσιτσιράγκος υπενθύμισε πως οι δράσεις της Alpha Bank στο νησί της Ρόδου είναι ποικίλλες και αφορούν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του νησιού. «Η Alpha Bank φιλοδοξεί να είναι εταίρος προόδου για την κοινωνία στο σύνολό της. Γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Με τη χρηματοδότηση εμβληματικών δημόσιων υποδομών αλλά και μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας, υπηρετούμε σταθερά αυτή τη δέσμευση. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, στηρίζοντας τη μετάβαση προς μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα διασφαλίσει το μέλλον της Ρόδου», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Σχέση εμπιστοσύνης

Στην ίδια εκδήλωση, ο Ισίδωρος Πάσσας, τόνισε πως η λειτουργία του νέου καταστήματος έχει ξεχωριστή σημασία, σε πείσμα της ευρύτερης παγκόσμιας τάσης για συρρίκνωση του αποτυπώματος του δικτύου καταστημάτων των Τραπεζών. «Η απόφασή μας να λειτουργήσουμε το πιο νότιο κατάστημα τράπεζας στη Ρόδο δεν είναι τυχαία. Είναι μια στρατηγική επιλογή που αποτυπώνει τη σταθερή μας επιθυμία να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού – να είμαστε αρωγοί στις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά και στους μελλοντικούς τους στόχους», είπε ο κ. Πάσσας.

Υπογράμμισε δε ότι αποτελεί μία ακόμη ακόμη επιβεβαίωση της μακρόχρονης και ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η Τράπεζα με τη Ρόδο. «Μια σχέση που βασίζεται στη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την πρόοδο των επιχειρηματικών σας σχεδίων και την υλοποίηση των προσωπικών σας ονείρων, να στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες στιγμές και να ενεργούμε άμεσα, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν», είπε ο κ. Πάσσας.

Επίσκεψη στο Κεντρικό Κατάστημα

Τα στελέχη της Διοίκησης επισκέφθηκαν και το κεντρικό κατάστημα της Ρόδου όπου συνομίλησαν με τους Ανθρώπους του Καταστήματος για τις ανάγκες των Πελατών του νησιού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΔΣ υπογράμμισε πως η Alpha Bank εξυπηρετεί συνολικά 120.000 πελάτες, αριθμός που ξεπερνά τον πληθυσμό του νησιού, καθώς εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, στην Τράπεζα απευθύνονται και εποχικοί εργαζόμενοι, επισκέπτες και κάτοικοι άλλων νησιών που διατηρούν δεσμούς με τη Ρόδο. «Πλαισιώνουμε σχεδόν 10.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι χ ορηγήσεις μας ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ – κεφάλαια που στηρίζουν νέες επενδύσεις, κεφάλαια κίνησης και αγορές κατοικίας, την επιχειρηματικότητα και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ΜμΕ

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank και η διοικητική ομάδα συμμετείχαν, επίσης, στα workshops που διοργάνωσε η Τράπεζα με στόχο να ενημερωθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του νησιού για τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων μέσω κοινοτικών και κρατικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στην έναρξη του workshop, ο κ. Τσιτσιράγκος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση, τονίζοντας την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, προσθέτοντας ότι, τόσο με χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενημέρωσης και συμβουλευτικής, η Alpha Bank στέκεται αρωγός στις προσπάθειες τους για ανάπτυξη, μεγέθυνση, πράσινη μετάβαση, εταιρική διακυβέρνηση και εξωστρέφεια.

Τα δύο workshops, τα οποία διοργανώθηκαν από το Small Business Unit της Τράπεζας, παρακολούθησαν συνολικά 50 επιχειρηματίες της Ρόδου. Τα στελέχη της Τράπεζας παρουσίασαν τις μακροοικονομικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας, megatrends επιχειρηματικών κλάδων, key points των Αναπτυξιακών Χρηματοδοτικών Εργαλείων και της δυνατότητας συνδυασμού αυτών, παρέχοντας best practices, mentoring και τεχνογνωσία για την αξιοποίηση των πόρων των εν λόγω Προγραμμάτων με σκοπό την υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Βασικός ομιλητής ήταν ο Αλέξανδρος Τόλιας, Small Business Banking Director.



