Η Πέντε ΑΕ (Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας) αποχαιρέτισε με βαθιά θλίψη τον Παναγιώτη Πουρσανίδη

Η Πέντε ΑΕ (Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας) αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Παναγιώτη Πουρσανίδη, ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά στελέχη της εταιρείας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Παναγιώτης Πουρσανίδης υπηρέτησε την Πέντε ΑΕ με αφοσίωση για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κατείχε καίριες διοικητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η προσφορά του υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη της εταιρείας. Οραματίστηκε και υλοποίησε την πρώτη κάρτα bonus επιβράβευσης με τεχνητή νοημοσύνη στον ελληνικό κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, καθιερώνοντας νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η πορεία του Παναγιώτη Πουρσανίδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την ανάπτυξη της Πέντε Α.Ε. και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 και ώρα 10:30 π.μ., στο Κοιμητήριο Δάφνης.

Στη μνήμη του Παναγιώτη Πουρσανίδη, η Πέντε ΑΕ θα προχωρήσει σε δωρεά προς το Γηροκομείο Σπάρτης «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι», έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του, ως ένδειξη τιμής προς την προσφορά και το ήθος του.

