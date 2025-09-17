Η Nissan Motor μελετά την ανταγωνιστικότητα κόστους των Κινέζων προμηθευτών και εξετάζει τρόπους να εφαρμόσει τις πρακτικές, καθώς έθεσε ως στόχο να μειώσει τα μεταβλητά κόστη κατά 250 δισ. γιεν (1,71 δισ. δολάρια), δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Τατσούζο Τομίτα, επικεφαλής του τμήματος μετασχηματισμού συνολικού κόστους παράδοσης της εταιρείας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Nissan αντλεί μαθήματα από τη χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων από τους Κινέζους προμηθευτές και από τη στενή συνεργασία τους με τους σχεδιαστές.

«Έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στον κινεζικό τρόπο εργασίας», είπε ο Τομίτα σε δημοσιογράφους στα κεντρικά γραφεία της Nissan στη Γιοκοχάμα, προσθέτοντας ότι το τρέχον ζήτημα είναι να βρεθεί ο τρόπος εφαρμογής αυτών των μεθόδων για εξαρτήματα υφιστάμενων και επερχόμενων οχημάτων.

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει σχεδίου αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει την περικοπή περίπου 20.000 θέσεων εργασίας και τη συγχώνευση επτά εργοστασίων, η Nissan στοχεύει σε μειώσεις κόστους ύψους 500 δισ. γιεν έως τον Μάρτιο του 2027.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.