Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, το οχηματαγωγό BYD Shenzhen, το δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων παγκοσμίως, απέπλευσε από την Κίνα για την Ευρώπη μεταφέροντας 6.817 οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD.

Ο απόπλους του οχηματαγωγού σηματοδότησε μία σημαντική τάση στη μεγαλύτερη αγορά οχημάτων του κόσμου, στην οποία κυριαρχούσαν άλλοτε, τα ευρωπαϊκά οχήματα.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD επέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, συμπληρώνοντας την παραγωγή 13 εκατομμυρίων οχημάτων NEV από τη γραμμή της παραγωγής της.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, μόνο το 2024, η Κίνα παρήγαγε και πώλησε περισσότερα από 12 εκατομμύρια οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

Η μεταμόρφωση της Κίνας από μία χώρα που έκανε αρχικά δειλά βήματα στην παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε ένα κέντρο παραγωγής οχημάτων τεχνολογίας NEV άρχισε πριν από μερικές δεκαετίες.

Το 1985, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ίδρυσε την πρώτη εταιρική κοινοπραξία για την παραγωγή οχημάτων στην Κίνα με την κινεζική κρατική εταιρία SAIC Motor που έχει έδρα τη Σανγκάη, με το μοντέλο Santana να καταγράφει 10.000 πωλήσεις μέσα σε μία διετία.

