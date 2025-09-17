Η βρετανική GSK ανακοίνωσε πως επενδύει 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK ανακοίνωσε σήμερα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τις πιέσεις του αμερικανού προέδρου, ο οποίος θέλει να τις κάνει να επενδύσουν και να παράγουν στη χώρα του.

