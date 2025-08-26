Οι μετοχές της Nissan σημειώνουν απότομη πτώση την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της εταιρείας, Mercedes Benz Group, ότι θα αρχίσει να εκποιεί το μερίδιό του στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μετοχές της Nissan υποχωρούν κατά 6,06%, στα 341 γεν.

Η Mercedes Benz ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να πωλεί το μερίδιό της στη Nissan, αξίας περίπου 346 εκατομμυρίων δολαρίων ή 3,8%, από αυτή την εβδομάδα. Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το μερίδιο είχε μεταβιβαστεί στη μονάδα συνταξιοδότησης της Mercedes και δεν είχε στρατηγική σημασία, ενώ η προγραμματισμένη πώληση περιγράφεται ως εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου της, σημειώνει το investing.com.

Το Reuters ανέφερε ότι η Mercedes πούλησε το μερίδιό της για 324 εκατομμύρια δολάρια, με τιμή 341,3 γιεν ανά μετοχή.

Η πώληση έρχεται καθώς η Nissan ξεκινά ένα ριζικό σχέδιο αναδιάρθρωσης υπό τον νέο CEO, Ivan Espinosa, με στόχο τη μείωση των δαπανών, της παραγωγικής ικανότητας και την επιστροφή στην κερδοφορία.

Οι μετοχές της Nissan έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 28% μέχρι στιγμής το 2025, αντανακλώντας την περιορισμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε σημαντικές ζημίες το τρίμηνο του Ιουνίου, με τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές αυτοκινήτων να αυξάνουν την πίεση στην εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.