Με τις μετοχές της Netflix να διαπραγματεύονται κοντά στις υψηλότερες αποτιμήσεις τους που χρονολογούνται από το 2022, πολλά εξαρτώνται από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που πρόκειται να δημοσιευτούν για το γίγαντα του streaming και τις προοπτικές του για τους επόμενους μήνες.

Οι προσδοκίες έχουν συσσωρευτεί γύρω από μια σειρά επιτυχημένων σίκουελ που θα προβληθούν το δεύτερο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου Stranger Things. Η τιμή της μετοχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, προσθέτοντας περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου σήμερα Πέμπτη, μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών.

«Οι μετοχές της Netflix έχουν τιμολογηθεί με γνώμονα την τελειότητα, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο λάθους», δήλωσε ο Daniel Morgan, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Synovus Trust Co. «Όλοι αναμένουν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι πραγματικά δυνατό».

Τα τελευταία χρόνια, το Netflix έχει βελτιώσει το επιχειρηματικό του μοντέλο αφότου υπήρχε μια στασιμότητα στην απόκτηση νέων συνδρομητών όταν τα lockdown άρχισαν να χαλαρώνουν μετά το πέρας της πανδημίας. Πλέον, έχει πολλαπλούς μοχλούς να αξιοποιήσει, όπως οι πωλήσεις διαφημίσεων, οι αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών και η προσθήκη ζωντανών εκδηλώσεων όπως αθλητικά γεγονότα και συναυλίες.

Ο γίγαντας του streaming σταμάτησε να αναφέρει τριμηνιαίους αριθμούς συνδρομητών για το τρέχον οικονομικό έτος, μια βασική μέτρηση που αποτελούσε εδώ και καιρό τον κύριο τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης της εταιρείας από τη Wall Street.

Η Wall Street αναμένει κέρδη ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο ύψους 6,70 δολαρίων και έσοδα 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό θα αποτελούσε αύξηση 24% και 15% αντίστοιχα, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να αυξήσει την πρόβλεψη πωλήσεων για το σύνολο του έτους, η οποία ανέρχεται στα 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 44,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενδέχεται να υπάρξει απογοήτευση, αφού δεν το έπραξε μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον αναλυτή της Rosenblatt Securities, Barton Crockett. Ανέφερε επίσης τον κίνδυνο το Netflix να πέσει θύμα των μεταβαλλόμενων συνηθειών τηλεθέασης, με «μια αυξανόμενη αφήγηση» ότι η εταιρεία ενδεχομένως να χάσει την ηγετική της θέση στο streaming στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να επωφεληθεί το YouTube της Alphabet.

Οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι πολλά από τα πολλαπλά στοιχεία της μετοχής βασίζονται στον ενθουσιασμό που υπάρχει για το πολυαναμενόμενο περιεχόμενό της το επόμενο διάστημα - όπως τη νέα σειρά της Wednesday και τον Adam Sandler να πρωταγωνιστεί στο Happy Gilmore 2.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μετοχή της αναμένεται να σημειώσει άνοδο ή πτώση περίπου 6,5% την επόμενη ημέρα από τα αποτελέσματα. Αυτή θα ήταν η μικρότερη διακύμανση εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Παρόλα αυτά, υπάρχει πολλή αισιοδοξία ενόψει των νέων κυκλοφοριών. Οι αναλυτές της BofA Securities, με επικεφαλής την Jessica Reif Ehrlich, δήλωσαν ότι το Netflix βρίσκεται σε καλή θέση δεδομένης της «ασύγκριτης κλίμακας στο streaming, των περιθωρίων που υπάρχουν για αύξηση των συνδρομητών, των σημαντικών ευκαιριών στη διαφήμιση και τα αθλητικά/ζωντανά και της συνεχιζόμενης αύξησης των κερδών και της ελεύθερης ταμειακής ροής (FCF)».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.