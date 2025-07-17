Μία σημαντική διάκριση έλαβε η ΟΛΠ ΑΕ για την πολύτιμη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργανώνεται από τη Direction Business Network, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η ΟΛΠ ΑΕ διακρίθηκε στην κατηγορία «Πρωταγωνιστής Κλάδου - Οργανισμοί Λιμένων» αναφορικά με την ηγετική θέση της στον κλάδο, βάσει του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και των ταμειακών διαθεσίμων, σύμφωνα με την οικονομική χρήση του έτους 2023. Η εταιρεία τιμήθηκε για την ισχυρή οικονομική επίδοσή της στον κλάδο, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία της στον λιμενικό τομέα και την καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού λιμενικού οικοσυστήματος.

Με αφορμή τη σημαντική διάκριση που απέσπασε η ΟΛΠ ΑΕ, ο διευθύνων εύμβουλος της εταιρείας, Su Xudong, δήλωσε: «Αυτή η αναγνώριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και το σύνολο του οργανισμού. Αντανακλά τη σταθερή προσήλωσή μας σε έναν μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, που ενισχύει τον ρόλο του Πειραιά ως στρατηγικής σημασίας πύλη εισόδου της Ευρώπης, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις τοπικές κοινωνίες».

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου, με τη φετινή διοργάνωση να σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δέκα συνεχόμενων ετών παρουσίας του θεσμού.

Κεντρική φωτογραφία: Το βραβείο παρέλαβε ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων και Εξ. Μετόχων, Νεκτάριος Δεμενόπουλος.

Πηγή: skai.gr

