Νέος διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan ο Νίκος Φλίγκος

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι ο Νίκος Φλίγκος αναλαμβάνει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της Stoiximan.

Ο Νίκος Φλίγκος ασκούσε καθήκοντα managing director της Stoiximan από τον Νοέμβριο του 2024.

Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του commercial director στην Kaizen Gaming από το 2022.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, έχοντας διατελέσει Director of Commercial Operations στην Παπαστράτος Α.Ε., καθώς και διευθυντικό στέλεχος σε εξέχουσες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως η Coca-Cola HBC και η Diageo PLC.

Ο Νίκος Φλίγκος διαδέχεται τον Γιώργο Δασκαλάκη, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Stoiximan. Ως συνιδρυτής της εταιρείας, ο Γιώργος Δασκαλάκης συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της Stoiximan ως ηγέτη στην αγορά του online gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο.

O ΟΠΑΠ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Γιώργο Δασκαλάκη για την ανεκτίμητη προσφορά του στην επιτυχία και ανάπτυξη της Stoiximan όλα αυτά τα χρόνια.



Πηγή: skai.gr

