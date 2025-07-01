Ο Ιωάννης Σαρακάκης, πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ο νέος πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά τις σημερινές αρχαιρεσίες.

Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. σήμερα, στην 1η συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., ο κ. Σαρακάκης εξελέγη νέος προέδρος.

Σε δηλώσεις του ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης τόνισε: «Όλοι μαζί, αξιοποιώντας την ισχυρή μας παρακαταθήκη, θα οδηγήσουμε το Επιμελητήριο στο μέλλον με ενότητα, όραμα και προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Θα αναδείξουμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και θα συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσελκύοντας στρατηγικές επενδύσεις.»

Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, AbbVie Pharmaceuticals Α' Αντιπρόεδρος, Βασίλης Καφάτος, Deloitte B' Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κυριακίδης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm Γενικός Γραμματέας, Χρυσός Καβουνίδης, Boston Consulting Group Ταμίας και μέλη οι Σιάνα Κυριάκου ISO Hellas, Πάνος Πιτσιλλίδης Johnson & Johnson MedTech, Κυριάκος Σαμπατακάκης Accenture και Αντώνης Τσιμπούκης CISCO Systems Hellas.

Αναλυτικά τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι οι Αλέξανδρος Αγγελόπουλος Aldemar Resorts, Κώστας Ανδριοσόπουλος AKUO Energy Greece, Νικόλαος Βασιλείου Bright Special Lighting, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου METLEN Energy & Metals, Γιάννης Ενεπεκίδης Effectus Government Relations and Strategic Communications, Σοφία Εφραίμογλου Κουνενάκη Foundation of the Hellenic World, Κλώντια Καρύδη The American College of Greece, Μιχάλης Κασιμιώτης Hewlett Packard Enterprise, Αλέξανδρος Κωστόπουλος Foresight Strategy & Communications, Σπυρίδων Μανωλόπουλος Space Hellas, Γιώργος Μαργώνης Παπαστράτος, Παναγιώτης Μπερνίτσας Bernitsas Law Firm, Λίτσα Παναγιωτοπούλου E.VI.A. Intelligent Performance, Γεώργιος Παπαδημητρίου EY Greece, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Pfizer Hellas και Ιωάννης Σταυρόπουλος Stavropooulos & Partners Law Office.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

