Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ξεκινά η ΔΕΗ

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που θα φθάσει συνολικά (μαζί με τις μετοχές που έχει ήδη επαναγοράσει η επιχείρηση) έως και στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. Η σχετική πρόταση θα υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων, τον επόμενο μήνα.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της επιχείρησης για το πρώτο τρίμηνο στους αναλυτές ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι η μετοχή είναι πολύ φθηνή και αποτελεί την «καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε».

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε υγιή εξέλιξη και δείγμα ωριμότητας των καταναλωτών, στην κατεύθυνση των όσων έχουν ήδη συμβεί σε πιο άλλες χώρες, τη στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ενώ εκτίμησε ότι θετική για την αγορά θα είναι και η αναμενόμενη περαιτέρω συγκέντρωση (δηλαδή οι εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων).

Επανέλαβε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2025 (προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των 0,4 δισ.) θα επιτευχθούν, παρά τη δυσμενή συγκυρία του πρώτου τριμήνου (χαμηλά αποθέματα στα υδροηλεκτρικά, μειωμένη αιολική παραγωγή στη Ρουμανία, έσοδα από το δίκτυο διανομής).

Σημείωσε δε ότι με εξαίρεση τη λειψυδρία, στα δυο άλλα ζητήματα υπάρχει ήδη πρόοδος και επεσήμανε ότι η επίτευξη των στόχων τόσο για το 2025 όσο και τα επόμενα χρόνια βασίζεται κυρίως στις περαιτέρω επενδύσεις σε ΑΠΕ σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης το 2026 «που θα εξαλείψει δραστηριότητες με αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα».

Είναι ενδεικτικό ότι κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2024 με Μάρτιο 2025, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ της επιχείρησης αυξήθηκε κατά 1,6 γιγαβάτ και έφθασε (σε Ελλάδα και εξωτερικό) στα 6,2 γιγαβάτ, ενώ άλλα 3,7 γιγαβάτ είναι υπό κατασκευή ή σε φάση διαγωνισμού / έναρξης κατασκευής.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Στάσσης τόνισε πως δεν υπάρχουν σχέδια για είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας καθώς και ότι το δίκτυο τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή καινοτόμου προϊόντων με πολύ καλά περιθώρια κέρδους.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

