Αντιμέτωπη με νέο κύμα αποχωρήσεων βασικών στελεχών της βρίσκεται η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, την ώρα μάλιστα που προσπαθεί να διαχειριστεί την υποχώρηση των πωλήσεών της και τις αμφιβολίες της αγοράς σχετικά με τις προοπτικές της.

Συγκεκριμένα, στη λίστα των υψηλόβαθμων στελεχών που έχει χάσει η εταιρεία φέτος, προστέθηκαν πρόσφατα και δύο ακόμη άτομα που έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των μοντέλων Cybertruck

και Model Y.

Πρόκειται για τον Σιντάντ Αγουάστι, επί τρία χρόνια επικεφαλής του προγράμματος ανάπτυξης και παραγωγής του Cybertruck, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Tesla μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn. Ο Αγουάστι, ο οποίος είχε ενταχθεί στην Tesla ως ασκούμενος το 2017, είχε μετακινηθεί στο πρόγραμμα Model 3 τον περασμένο Ιούλιο.

«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, ειδικά όταν στον ορίζονται διαφαίνεται ένας τόσο συναρπαστικός ρυθμός ανάπτυξης», έγραψε ο Αγουάστι στην ανάρτησή του.

Η έτερη αποχώρηση ήταν αυτή του Εμάνουελ Λαμάκια, υπευθύνου του προγράμματος Model Y, του πιο εμπορικού SUV της Tesla, ο οποίος διάβηκε την πόρτα της εξόδου μετά από οκτώ χρόνια στην εταιρεία.

Κανείς από τους δύο δεν αποκάλυψε ποια θα είναι η επόμενη επαγγελματική του κίνηση.

Η Tesla δεν προχώρησε άμεσα σε σχολιασμό για τις αλλαγές στη διοικητική της ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φέτος αποχώρησε από την εταιρεία μετά από σχεδόν 13 χρόνια ο Ντέιβιντ Λάου, αντιπρόεδρος μηχανικής λογισμικού, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της OpenAI, ενώ παραιτήθηκε και ο Μίλαν Κόβατς, επικεφαλής μηχανικής του ρομπότ Optimus. Τον Ιούνιο, το Bloomberg ανέφερε ότι αποχώρησε επίσης από την εταιρείας ο Ομέαντ Άφσαρ, ένα από τα κορυφαία στελέχη της Tesla και στενός συνεργάτης του Ίλον Μασκ.

Η Tesla οδεύει προς τη δεύτερη διαδοχική χρονιά με πτώση πωλήσεων, παρότι τα Model Y και Model 3 εξακολουθούν να βρίσκονται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το εκκεντρικό Cybertruck αποδείχθηκε απογοήτευση σε επίπεδο πωλήσεων. Από τότε που ο Μασκ παρουσίασε το πρώτο πρωτότυπο το 2019, το Cybertruck έχει δεχθεί σκληρή κριτική, ενώ έχει στιγματιστεί από πολλές ανακλήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι μετοχές της Tesla σημείωναν άνοδο 3,6% στις 10:26 π.μ. στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.