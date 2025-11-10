Η Hilton ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας διαχείρισης με τον όμιλο Royal Group Holding, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία του brand ξενοδοχείων πολυτελείας Waldorf Astoria στην Ελλάδα.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο μας ξενοδοχείο Waldorf Astoria στην Ελλάδα - έναν προορισμό που ενσαρκώνει απόλυτα τη διαχρονική κομψότητα και την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια της μάρκας μας» δήλωσε ο Dan Wakeling, αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, Luxury & Residences, EMEA, της Hilton.

Το Waldorf Astoria Scarlet Bay στην Πελοπόννησο θα διαθέτει 121 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, όλα με μαγευτική θέα στη θάλασσα. Με τον κομψό σχεδιασμό, απόλυτη ιδιωτικότητα και την υψηλού επιπέδου άνεση να πρωταγωνιστούν, κάθε δωμάτιο εγγυάται μια αξέχαστη εμπειρία.

Το ξενοδοχείο θα προσφέρει επίσης branded κατοικίες σε 13 βίλες.

Πέρα από τα δωμάτια, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες ευεξίας στο σπα του Waldorf Astoria.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, με την κεντρική πισίνα να προσφέρει θέα στη θάλασσα και στην ακτογραμμή προς το νησί των Σπετσών, γήπεδο τένις, γυμναστήριο και κλαμπ για παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν γαστρονομικές εμπειρίες στα εστιατόρια και lounges του ξενοδοχείου, όπως το Peacock Alley, το signature εστιατόριο, το εστιατόριο στο beach club, το lobby lounge και το καφέ.

«Αυτό το ντεμπούτο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Hilton, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε δυναμικά την παρουσία μας στη χώρα, όπου πλέον λειτουργούν περισσότερα από εξήντα ξενοδοχεία υπό οκτώ διαφορετικά brands, σε συνεργασία με την SLH. Με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά, την εξαιρετική κουζίνα και τη θερμή φιλοξενία της, η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας κλάσης, και είμαστε ενθουσιασμένοι που εμπλουτίζουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας με αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο πολυτελείας» τόνισε ο δήλωσε ο Dan Wakeling.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

