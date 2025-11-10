Ανέβαλε τη δεύτερη εκτόξευση του πυραύλου New Glenn η Blue Origin 

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος ανέβαλε τη δεύτερη πτήση του πυραύλου της New Glenn, που ήταν να πραγματοποιηθεί εχθές Κυριακή, λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και απροσδιόριστων προβλημάτων που αντιμετώπισε με τον εξοπλισμό εδάφους.

Η εκτόξευση, που είχε προγραμματιστεί να γίνει από το Κέιπ Κανάβεραλ στη Φλόριντα, αναβλήθηκε επανειλημμένως, προτού η Blue Origin προχωρήσει τελικά στην ακύρωσή της.

Η αναβολή της εκτόξευσης αναμένεται να καθυστερήσει την αποστολή που θεωρείται ένα κρίσιμο τεστ για την εταιρεία του Τζεφ Μπέζος στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Ίλον Μασκ..

Στόχος της εταιρείας είναι να στείλει δύο διαστημόπλοια της Rocket Lab Corp. σε τροχιά προς τον Άρη, στο πλαίσιο της πρώτης αποστολής της New Glenn για λογαριασμό της NASA.

Η Blue Origin ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι θα επιχειρήσει εκ νέου την εκτόξευση του πυραύλου μετά την προσεχή Τετάρτη.

NG-2 Launch Update: Our next launch attempt is no earlier than Wednesday, November 12, due to forecasted weather and sea state conditions. We worked with the FAA and range to select a launch window from 2:50 PM – 4:17 PM EST / 19:50 – 21:17 UTC. The live webcast starts at T-20… — Blue Origin (@blueorigin) November 10, 2025

Εν τω μεταξύ, λόγω της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα έκτακτη εντολή που περιορίζει τόσο τις πτήσεις αεροσκαφών όσο και τις εμπορικές διαστημικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η εντολή της FAA απαγόρευσε τις εκτοξεύσεις κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί η εφεδρική εκτόξευση του New Glenn.

Η Λόρα Μαγκίνις, αντιπρόεδρος διαχείρισης αποστολών του New Glenn, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι η Blue Origin συνεργάζεται στενά με τη FAA και τη NASA «για να εξετάσουν εξαιρέσεις, ανάλογα με την πορεία της αποστολής μας».

Η επιτυχία του πυραύλου New Glenn θεωρείται καθοριστική για τα φιλόδοξα σχέδια της Blue Origin στην προσπάθεια εξερεύνησης του διαστήματος, ωστόσο η εταιρεία έχει βγει εντελώς εκτός χρονοδιαγράμματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβ Λιμπ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η Blue Origin έχει βάλει στόχο να πραγματοποιήσει τη δεύτερη εκτόξευση του εμβληματικού πυραύλου της έως τα τέλη της άνοιξης αλλά και να προβεί σε έξι έως οκτώ πτήσεις ακόμα μέσα στο 2025.

Μια επιτυχημένη εκτόξευση θα έθετε εκ νέου την Blue Origin σε τροχιά αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας της SpaceX του Ίλον Μασκ, που έχει κυριαρχήσει στις διαστημικές πτήσεις με τον πύραυλο Falcon 9, τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στον κόσμο.

Μετά την εκτόξευση, η Blue Origin σχεδίαζε να προσγειωθεί το επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα ενίσχυσης του πυραύλου σε μια θαλάσσια πλατφόρμα στον Ατλαντικό. Ο New Glenn, όπως και οι πύραυλοι Falcon της SpaceX, έχει σχεδιαστεί ώστε το σύστημα ενίσχυσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε μελλοντικές αποστολές.

Στην παρθενική του πτήση, τον Ιανουάριο, ο πύραυλος κατάφερε να τεθεί σε τροχιά αλλά η προσπάθεια προσγείωση του συστήματος ενίσχυσης απετυχε.

Η Blue Origin ήδη μεταφέρει τουρίστες στο όριο του διαστήματος με μικρότερους πυραύλους, αλλά ο New Glenn της δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει δορυφόρους και διαστημόπλοια σε τροχιά - γεγονός που θα ξεμπλοκάρει συμβάσεις ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία.

Μία από αυτές τις συμβάσεις είναι με τη αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA, για τη μεταφορά αστροναυτών στη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Artemis V.

Ο New Glenn ανήκει στη νέα γενιά πυραύλων, μαζί με τον Vulcan της United Launch Alliance και τον Ariane 6 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) — ένα τρίο που φιλοδοξεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στην αγορά εκτοξεύσεων, αλλά μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να πετύχει σταθερή συχνότητα πτήσεων σε τροχιά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.