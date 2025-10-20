Οι νέες απ' ευθείας αεροπορικές συνδέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία από την SKY Express ανακοινώθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση στο Αμβούργο που διοργάνωσε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρία.

Αναλυτικά, τα νέα φθινοπωρινά δρομολόγια της SKY Express προς και από τη Γερμανία είναι :

Αθήνα-Βερολίνο-Αθήνα από 16 Οκτωβρίου 2025, 4 φορές την εβδομάδα,

Αθήνα-Αμβούργο-Αθήνα από 24 Οκτωβρίου 2025, 3 φορές την εβδομάδα

Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ-Θεσσαλονίκη, από 5 Νοεμβρίου 2025, 3 φορές την εβδομάδα

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, παρουσία στελεχών του Γενικού Προξενείου Αμβούργου και εκπρόσωπων της ομογένειας, σε καταξιωμένο ελληνικό εστιατόριο του Αμβούργου προκειμένου οι καλεσμένοι μας να απολαύσουν την φημισμένη ελληνική γαστρονομία και φιλοξενία.

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι επιλεγμένων διοργανωτών ταξιδίων και ΜΜΕ της ευρύτερης περιοχής του κρατιδίου του Αμβούργου, συμπεριλαμβανομένου και του κορυφαίου γερμανικού τουριστικού μέσου FVW.

Η Νικολέτα Λεκανίδη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας τόνισε κατά την ομιλία της-παρουσία της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Χαρίκλειας Προκάκη- τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, πέραν από το δίπτυχο «ήλιος και θάλασσα». Αναφέρθηκε στην φυσική ποικιλομορφία της χώρας μας , τον πολιτισμό, την γαστρονομία, την φημισμένη φιλοξενία καθώς την διαρκώς βελτιούμενη συνδεσιμότητα με τα γερμανικά αεροδρόμια.

Στη συνέχεια, ο Aλέξανδρος Μιχαλόπουλος, Key Accounts Project Manager της SKY Express, παρουσίασε το νέο πτητικό πρόγραμμα της εταιρίας και τις υπηρεσίες της.

Ακολούθησε δείπνο με εκλεκτή παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και συνοδεία ελληνικών κρασιών και ηδύποτων. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συζητήσεις με τους προσκεκλημένους, με σκοπό την περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με τους προορισμούς της χώρας μας και την συμμετοχή σε ταξίδια εξοικείωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

