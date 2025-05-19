Με τη φόρα της τελευταίας πενταετίας - της πιο αποδοτικής στην ιστορία της - η 100% ελληνική εταιρεία τροφίμων, που κλείνει φέτος 70 χρόνια παρουσίας, η «Agrino», περνά σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης από το 2026 και βάζοντας σε γραμμή αφετηρίας νέο πενταετές επενδυτικό της σχέδιο που υπολογίζεται να είναι ύψους 18 εκατ. ευρώ (όσο και το αντίστοιχο 2019-2025), χαράσσει νέα στρατηγική μεγέθυνσης, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την ελληνική παραγωγή και την καινοτομία.

Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αναστάσιος Πιστιόλας, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής παρουσίασης και αποκαλύπτοντας ότι η «Agrino» δεν αποκλείει στρατηγικές εξαγορές για την είσοδο της σε νέες κατηγορίες προϊόντων, τόνισε ότι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται και η αύξηση των εξαγωγών, με στόχο η διεθνής αγορά να αποτελεί το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών της μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σηματοδοτώντας τη νέα εποχή

«Επανεπενδύουμε τα κέρδη μας και υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο επενδυτικό σχεδιασμό στην ιστορία της εταιρείας, με σεβασμό στον καταναλωτή και έμφαση στην ποιότητα, ακόμα και όταν δεν μας κοιτάζει κανείς», υπογράμμισε ο ίδιος και ξεδίπλωσε τη βεντάλια των επόμενων κινήσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Οπως είπε, το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας 2026-2030, θα εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και υιοθέτηση πράσινων πρακτικών, στην αύξηση της δυναμικότητας, στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, στην παραγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση, με ενοποίηση όλων των λειτουργιών της «Agrino». «Η ποιότητα για εμάς σημαίνει να κάνεις το σωστό, ακόμη κι όταν δεν σε κοιτάζει κανείς. Δεν σταματάμε να επανεπενδύουμε, να σχεδιάζουμε, να εξελισσόμαστε», τόνισε ο ίδιος.

Ο ίδιος εκτίμησε πως οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ρυζιού (για το οποίο οι τιμές όπως ανέφερε διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα) στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τις 300.000 στρέμματα και τόνισε ότι η εταιρεία συνεργάζεται µε περίπου 300 παραγωγούς, καλλιεργώντας περισσότερα από 30.000 στρέµµατα και πάνω από 10 ποικιλίες ρυζιού ενώ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία ρυζιού που δηµιουργεί ηµιέτοιµα γεύµατα µε εκλεκτές συνταγές και συστατικά όπως ριζότο µε ελληνική τρούφα, µε κρόκο Κοζάνης ή µε βασιλοµανίταρα Γρεβενών στη σειρά Agrino Greek Gourmet.

Τόνισε ότι ακολουθώντας την παγκόσμια τάση του healthy snacking, η Agrino δηµιουργεί µία υγιεινή, αλλά πρωτίστως γευστική πρόταση στις ρυζογκοφρέτες, η οποία την έχει αναδείξει σε market leader της κατηγορίας, λίγους µήνες µετά την κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά.

Τα Agrino Rice Chips που λάνσαρε πρόσφατα η εταιρεία και έχουν θετικό αποτύπωμα στην εταιρεία είναι chips από ελληνικό καστανό ρύζι και όσπρια. Επειδή δεν είναι τηγανισμένα, περιέχουν τουλάχιστον 50% λιγότερα λιπαρά και λιγότερες θερμίδες από τα συνηθισμένα πατατάκια.

Μεταξύ άλλων, εξέφρασε το «παράπονο» της βιομηχανίας για την καθυστέρηση στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ, που είναι μείζονος σημασίας ώστε να μετριαστεί το κόστος ενέργειας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον.

Σκληρή δουλειά για εκτίναξη των εξαγωγών

«Οι εξαγωγές μας μακροπρόθεσμα θα εκτιναχθούν, καταβάλουμε μία αέναη προσπάθεια για να βρούμε δίκτυα διανομής και να διεισδύσουμε σε μεγάλες αγορές, πάνω από το 10% του τζίρου μας προέρχεται από εξαγωγές σε αξία και στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσουμε το 30% αλλά γενικά δεν υπάρχουν όρια σε αυτό», επισήμανε ο διευθυντής εξαγωγών της Agrino, 'Αγις Πιστιόλας.

Οπως είπε, «σε όγκο προϊόντων ο εξαγωγικός τζίρος πλησιάζει το 20%» και τόνισε ότι η Agrino έχει παρουσία σε 35 χώρες σε τέσσερις Ηπείρους με τις πιο δυνατές αγορές να είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Κύπρος). «Επιδίωξή μας είναι να επεκταθούμε σε Μέση Ανατολή, Αυστραλία», σημείωσε ο ίδιος και λέγοντας «δε μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι δασμοί Τραμπ», εξήγησε ότι «το αποτύπωμά μας στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο μεγάλο, θεωρώ πως κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει η ιστορία, θέλουμε να αναπτυχθούμε περαιτέρω σε Βόρεια, Νότια Αμερική, Καναδά», επεσήμανε. Μεταξύ άλλων ο ίδιος είπε:«Δεν ενδιαφερόμαστε για ανάπτυξη μέσω θυγατρικών, στόχος μας είναι η αύξηση της παραγωγής οσπρίων στη χώρα μας».

Από το 2000 η Agrino...«πετάει»

Έτος «κλειδί» για την οικονομική εκτόξευση της «Agrino» ήταν το 2020, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της, Ηλίας Χρηστάκος, λέγοντας ότι με εύρωστα οικονομικά μεγέθη το 2024 (πωλήσεις 48,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 3,6 εκατ. ευρώ, μηδενισμό των δανειακών υποχρεώσεων, 2,5 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα, 7%-7,5% απόδοση ιδίων κεφαλαίων) η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί με ίδια κεφάλαια τις επενδύσεις της. Μιλώντας για το προσωπικό της εταιρείας, τόνισε ότι σήμερα είναι 220 άτομα, εκ των οποίων τα 54 γυναίκες και με τον ρυθμό πρόσληψης τους τα έτη από το 2018 μέχρι και το 2024 να «τρέχει» με αυξανόμενο ρυθμό της τάξης του 40%, ενώ γνωστοποίησε ότι φέτος θα προστεθούν στην οικογένεια της Agrino αλλά δέκα άτομα.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ο κύριος όγκος των επενδύσεων που υλοποιούνται από το 2019 και ολοκληρώνονται φέτος, συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2021-2023, οπότε και δαπανήθηκαν συνολικά 13,989 εκατ. ευρώ.

Η «Agrino» και το 2025 αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ελληνικής αγοράς ρυζιού, η οποία υπολογίζεται ότι διαμορφώνεται σε 74 εκατ. ευρώ, όπως επισήμανε από την πλευρά του ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας, Βασίλης Μπεγκλής και εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις φέτος αναμένονται στα 60 εκατ. ευρώ, τόνισε ότι το μερίδιό της διαμορφώνεται στο 24,6%.

Επιπλέον, την πρωτοκαθεδρία κατέχει η εταιρεία και στις ρυζογκοφρέτας (μερίδιο αγοράς 63%, τριπλασιασμένο την τελευτεία 5ετία), όπως επισήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα η Agrino ισχυροποίησε την παρουσία της και στην αγορά οσπρίων που κατέχει τη δεύτερη θέση (συνολικός τζίρος άνω των 50 εκατ., με την εταιρεία να ελέγχει το 11,3% της αγοράς).

Παρουσία σε 1800 σημεία

Για τη μικρή λιανική και την είσοδο της εταιρείας σε αυτήν με παρουσία σε 1.800 σημεία, ο ίδιος τόνισε ότι, «αποτέλεσε στρατηγική μας απόφαση να διεισδύσουμε σε αυτή την κατηγορία. Θα επενδύσουμε σε αυτή την αγορά περισσότερο, με δικά μας οχήματα και ανθρώπους. Προχωράμε αργά για να εδραιωθούμε στη μικρή λιανική», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, είπε ότι αυτή «ευνόησε τις εταιρείες τροφίμων η περίοδος του COVID και η Agrino κατάφερε απογείωση των μεγεθών της».

Ο διευθυντής Λειτουργιών και Εφοδιαστικής της εταιρείας, Νίκος Μπογατίνης, τόνισε ότι στον τομέα του απασχολείται το 75% του προσωπικού της εταιρείας και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το 99% της πρώτης ύλης που λαμβάνει η εταιρεία, είτε γίνεται προϊόν, είτε το διαχειρίζεται με ωφέλιμο τρόπο για την ίδια και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα όπως είπε ο φλοιός από το ρύζι μαζεύεται και οδηγείται προς καύση, όπου δημιουργεί τον ατμό για το ρύζι parboiled και την θέρμανση ολόκληρου του εργοστασίου, «ενώ ακόμα και η στάχτη που προκύπτει από την καύση του φλοιού πωλείται σε εταιρείες με δομικά υλικά», τόνισε και πρόσθεσε ότι το πίτουρο πωλείται ως ζωοτροφή.

Η διευθύντρια ποιότητας της εταιρείας, Κατερίνα Τσιώγα ανέφερε ότι η Agrino εφαρμόζει οκτώ πρότυπα ποιότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους 50 ετήσιους ελέγχους που της γίνονται, με το 90% αυτών χωρίς προειδοποίηση.

Το μέλος της διεύθυνσης marketing της εταιρείας, Φωτεινή Κυπριανίδου, έκανε μια ιστορική αναδρομή από την πρώτη διαφήμιση που είχε καταχωρηθεί στο «Έντυπο των παντοπωλών» όπου και στο προσκήνιο ήταν μια συσκευασία ρυζιού που ...πετούσε με αερόστατα και πρόβαλε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια που δένει με έναν μοντέρνο τρόπο το χθες με το σήμερα και εντός των επόμενων ωρών θα μεταδοθεί στα μέσα της τηλεόρασης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 17/5 εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρα, η νέα μονάδα παραλαβής, ξήρανσης και αποθήκευσης ρυζιού της εταιρείας στο Κλειδί Ημαθίας και στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και βουλευτές, παραγωγοί και στελέχη της Agrino.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

