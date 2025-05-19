Η Visa και η Ubisoft ανακοινώνουν τριετή στρατηγική συνεργασία

Η Ubisoft, κορυφαία εταιρεία δημιουργίας και παραγωγής video games, και η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, ανακοίνωσαν μια τριετή στρατηγική συνεργασία στην Ευρώπη, που θα προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες για την αναβάθμιση των εμπειριών gaming.

Μέσω της συνεργασίας της με την Ubisoft, η Visa θα ξεκινήσει κοινές προωθητικές ενέργειες σε δημοφιλή παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας έκδοσης του Just Dance™ 2025, προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο, προνόμια Ubisoft+ και κωδικούς παιχνιδιών στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι λειτουργίες αυτές θα είναι προσβάσιμες σε επιλεγμένους καταναλωτές μέσω ειδικών προωθητικών ενεργειών της Visa.

Επιπλέον, μέσα στην επόμενη τριετία, οι δυο εταιρείες θα διερευνήσουν μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία καινοτομίες που εκτείνονται πέρα ​​από τον χώρο του gaming. Για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του Just Dance™ μάλιστα, θα δημιουργηθεί ένα αποκλειστικό χορευτικό event με τη συμμετοχή της Kika Nazareth, ποδοσφαιρίστριας της Team Visa.

Η Ελεάννα Κοσκινά, Head of Marketing της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ σχολιάζει σχετικά: «Είμαι ενθουσιασμένη που η Visa θα φέρει την τεχνογνωσία της στον κόσμο του gaming μέσω της συνεργασίας μας με την Ubisoft, προσφέροντας αποκλειστικές ευκαιρίες στους κατόχους καρτών μας και όχι μόνο. ​Είναι η αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού τόσο για τη Visa όσο και για την Ubisoft και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του».

Ο Chris Early, Strategic Partnerships Business Development της Ubisoft, αναφέρει: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στη συνεργασία μας με τη Visa για την προσφορά αποκλειστικού, in-game περιεχομένου στους κατόχους καρτών Visa και ανυπομονούμε να σας παρουσιάσουμε περισσότερα σύντομα».

Εδώ και 40 χρόνια η Visa ηγείται παγκόσμιας κλάσης χορηγιών στον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, και πλέον σε αυτές έρχεται να προστεθεί ένας από τους ηγέτες στη βιομηχανία του gaming, προσφέροντας ακόμα πιο δυναμικές εμπειρίες σε πελάτες και κατόχους καρτών Visa.

