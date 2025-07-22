Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα, συμμετέχει στο έργο του Διασυνδετηρίου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, ένα έργο-ορόσημο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ενδυναμώνει τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το έργο που αναπτύσσεται από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ (Ελλάδα) και τη NOMAGAS JSC (Βόρεια Μακεδονία), περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 123 χλμ., 55 χλμ. στην Ελλάδα (ήδη ανατεθειμένα στη Σωληνουργεία Κορίνθου) και 68χλμ. στη Βόρεια Μακεδονία, συνδέοντας τα εθνικά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου των δύο χωρών. Η στρατηγική αυτή διασύνδεση θα επιτρέψει στη Βόρεια Μακεδονία να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή, ενώ ταυτόχρονα θα της εξασφαλίσει πρόσβαση στο προηγμένο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου και στις υποδομές LNG της Ελλάδας.

Μετά την επιτυχή υλοποίηση του ελληνικού τμήματος, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε τώρα και την προμήθεια σωλήνων διαμέτρου 28" τύπου HSAW (Helical Submerged Arc Welded) για το τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία RAPID BILD DOO. Όλοι οι σωλήνες είναι πιστοποιημένοι για μεταφορά υδρογόνου σύμφωνα με το πρότυπο ASME B31.12 - Option B, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα για την ενσωμάτωση καθαρής ενέργειας στο μέλλον.

«Διαμορφώνουμε το μέλλον των υποδομών υδρογόνου», δήλωσε ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου. «Το έργο αυτό αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και ένα ισχυρό βήμα προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2027. Σηματοδοτώντας την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σχετική τελετή στις 9 Ιουλίου 2025, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου και βιώσιμου ενεργειακού διαδρόμου για το μέλλον.

