Η Alpha Bank τιμήθηκε με δύο κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Euromoney Awards for Excellence 2025, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη διαρκή επένδυσή της στην καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, η Τράπεζα αναδείχθηκε Best Bank for Customer Experience in Greece και Best Bank for SMEs in Greece, έπειτα από μια αυστηρή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από τη συντακτική και ερευνητική ομάδα του κορυφαίου οικονομικού περιοδικού Euromoney, στο πλαίσιο ενός θεσμού, που για περισσότερα από 30 χρόνια αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αναγνώριση της Alpha Bank ως Best Bank for SMEs υπογραμμίζει τον σταθερό και στρατηγικό προσανατολισμό της Τράπεζας στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων - του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η Alpha Bank υπήρξε η πρώτη Tράπεζα στην Ελλάδα που διέθεσε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προς ΜμΕ, συμβάλλοντας ενεργά στην πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Επιπλέον, με ενεργή συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η Τράπεζα έχει υποστηρίξει πάνω από 18.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην στήριξη των επιχείρησεων, με λύσεις που εξασφαλίζουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη.

Εξάλλου, η πρώτη εκταμίευση δανείου με τη συγχρηματοδότηση του ΤΑΑ αφορούσε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σέριφο το 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων από τις υπόλοιπες μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Παράλληλα, η πρόσφατη εξαγορά της FlexFin, της πρώτης fintech εταιρείας στην Ελλάδα με εξειδίκευση στο digital factoring για ΜμΕ, ενίσχυσε περαιτέρω τη δυνατότητα της Τράπεζας να προσφέρει λύσεις ρευστότητας με ταχύτητα, ευελιξία και ψηφιακή επάρκεια.

Οι αναλυτές του Euromoney υπογράμμισαν επίσης την ισχυρή πιστωτική επέκταση της Alpha Bank κατά το 2024, καθώς και τις προοπτικές που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, για τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και την ενίσχυση της διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Επένδυση στην εμπειρία πελάτη - με Τεχνογνωσία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η βράβευση ως Best Bank for Customer Experience αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να επενδύει στην εμπειρία του πελάτη με ένα ολιστικό μοντέλο που αγκαλιάζει, τόσο το φυσικό κατάστημα όσο και τα ψηφιακά κανάλια. Στο δίκτυο καταστημάτων, έχει υιοθετηθεί ένα νέο πρότυπο εξυπηρέτησης, που αναβαθμίζει τον ρόλο του λειτουργού σε αυτόν του χρηματοοικονομικού συμβούλου, ενισχύοντας την προσωπική σχέση με τον πελάτη και προσφέροντας αξιόπιστη καθοδήγηση.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται από νέα εργαλεία και ψηφιακές εφαρμογές, που βελτιώνουν την ποιότητα και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης. Στο ψηφιακό μέτωπο, η Alpha Bank πρωτοπορεί μέσω της ανάπτυξης GenAI chatbot στο alpha.gr, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 5.500 συνομιλίες την εβδομάδα, επιτυγχάνοντας 88% επίλυση αιτημάτων στην πρώτη επαφή, με άμεσες απαντήσεις για προϊόντα, e-banking και προγράμματα επιβράβευσης.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της πλατφόρμας Microsoft Co-Pilot έχει επιτρέψει την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των ομάδων και μετατοπίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Διάκριση και για την AXIA Ventures

Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε και η AXIA Ventures, με την οποία πρόσφατα η Alpha Bank σύνηψε συμφωνία εξαγοράς. Η εταιρεία αναδείχθηκε Best Bank for Research 2025. Η ομάδα της AXIA παρέχει σε θεσμικούς επενδυτές αναλύσεις υψηλής ποιότητας και κάλυψη που επεκτείνεται, τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στην αγορά της Κύπρου, με καθημερινές και θεματικές αναλύσεις, εκθέσεις και στρατηγική πληροφόρηση.

Η βράβευση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας εξαγοράς της AXIA από την Alpha Bank, με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας επενδυτικής τράπεζας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στην αγορά του investment banking.

Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη διαρκή πρόοδο, την καινοτομία και την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας και ενισχύοντας το θεσμικό της αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή τραπεζική σκηνή.

