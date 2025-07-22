Η JPMorgan διερευνά το ενδεχόμενο να προσφέρει δάνεια με εγγύηση τις συμμετοχές των πελατών σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin και ethereum, ήδη από το επόμενο έτος, ανέφεραν οι Financial Times την Τρίτη, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Bank of America και της Citibank, αναπτύσσουν stablecoins εν μέσω μιας ευρύτερης ώθησης για πιο φιλική προς την κρυπτογράφηση ρύθμιση στην Ουάσινγκτον.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον, ένας μακροχρόνιος σκεπτικιστής του bitcoin, δήλωσε πρόσφατα ότι η τράπεζα θα συμμετάσχει στα stablecoins, σημειώνει το Reuters.

Τον Μάιο, ο Ντίμον δήλωσε ότι δεν είναι «οπαδός» του bitcoin, επικαλούμενος ανησυχίες, όπως η μόχλευση, η κατάχρηση και τα ζητήματα ξεπλύματος χρήματος στο σύστημα, αποκλείοντας την είσοδο στην φύλαξη - αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για τους πελάτες ακόμη και αν οι κανονισμοί χαλαρώσουν.

«Θα σας επιτρέψουμε να το αγοράσετε, δεν πρόκειται να το φυλάξουμε», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.