Η Coca-Cola παρουσίασε την Τρίτη, σχέδια για το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος που παρασκευάζεται με κανονική ζάχαρη, από ζαχαροκάλαμο, στις ΗΠΑ από φέτος το Φθινόπωρο.

Οι εταιρείες τροφίμων επιδιώκουν όλο και περισσότερο να συμπεριλάβουν πιο υγιεινά υποκατάστατα, καθώς ανταποκρίνονται στην εκστρατεία του υπουργού Υγείας Robert F. Kennedy Jr. «Make America Healthy Again».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Coca-Cola συμφώνησε να χρησιμοποιεί πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στις ΗΠΑ.

Η Coca-Cola πωλεί ήδη κόκα κόλα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού, ενώ και ορισμένα αμερικανικά παντοπωλεία διαθέτουν γυάλινα μπουκάλια με ζάχαρη ζαχαροκάλαμου με την ένδειξη «μεξικανική» κόκα κόλα, σημειώνει το Reuters.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα

Eν τω μεταξύ, η Coca-Cola ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία έσοδα και κέρδη την Τρίτη, επωφελούμενη από την ανθεκτική ζήτηση για ποτά με μηδενικές θερμίδες καθώς και από την υψηλότερη τιμολόγηση.

Τα έσοδα της Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 12,62 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 12,54 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να είναι κοντά στο ανώτατο όριο του στόχου της για αύξηση 2% έως 3%, υποστηριζόμενα από το ασθενέστερο δολάριο.

Πηγή: skai.gr

