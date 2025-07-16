Ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειας στο διεθνές περιβάλλον που θα ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη της Metlen, τη μετοχή της και την πρόσβασή της σε διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες χαρακτηρίζει σε μήνυμά του προς τους μετόχους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος επισημαίνει ότι η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη αγορά κεφαλαίων της Ευρώπης, αποκτά πρόσβαση σε μία από τις βαθύτερες δεξαμενές επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Metlen αναφέρεται στα οφέλη για την επιχείρηση και τους μετόχους από την εισαγωγή της στο ταμπλό του LSE:

«Στις 27 Ιουνίου, σημειώσαμε ένα σημαντικό ορόσημο για τη METLEN, καθώς ξεκίνησε τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών – μια στρατηγική κίνηση που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξής μας, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η πρόταση αυτή δίνει σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της METLEN τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της METLEN PLC — μιας νέας εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα το Λονδίνο, και υπό την ηγεσία της υφιστάμενης διοίκησης. Η αναλογία είναι απλή: μία μετοχή της METLEN PLC για κάθε μετοχή της METLEN Α.Ε.

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια τεχνική συναλλαγή, είναι ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειάς μας στο διεθνές περιβάλλον. Με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη αγορά κεφαλαίων της Ευρώπης, αποκτούμε πρόσβαση σε μία από τις βαθύτερες δεξαμενές επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την μελλοντική μας ανάπτυξη, τη μετοχή μας και την πρόσβασή μας σε διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες.

Στη συνέχεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε δείκτες όπως ο FTSE 100, ένα σημαντικό ακόμα ορόσημο ανάπτυξης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να αποδεχθούν την προσφορά:

- Διατηρούν τη συμμετοχή τους στη METLEN PLC πλέον — η οποία τοποθετείται σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

- Η ΜΕΤLEN PLC θα έχει πρόσβαση σε ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και άντλησης κεφαλαίων.

- Συνεχίζουν να είναι μέτοχοι σε μια διεθνή πια εταιρία με ισχυρή απόδοση, διεθνή επέκταση και βαθιά διαχρονική σχέση με την Ελλάδα.

Αν και η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι ένα διεθνές βήμα, η ταυτότητά μας παραμένει ελληνική. Η METLEN θα συνεχίσει να είναι υπερήφανος εργοδότης και επενδυτής στην Ελλάδα, χωρίς καμία επίπτωση στις καθημερινές λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό ή τη διοίκηση. Η πρόταση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της εταιρείας και στην αξία που συνεχίζουμε να δημιουργούμε από κοινού, με όλους εσάς που είστε μαζί μας από την πρώτη μέρα, και γίνεστε συμμέτοχοι στη νέα αυτή προσπάθειά μας.

Θέλω να απευθύνω αυτό το μήνυμα σε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας διαχρονικά και μας βοηθήσατε με την υποστήριξή σας να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεχή δική σας στήριξη, η εταιρία μας θα μεγαλουργήσει και στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Σας ευχαριστώ και πάλι και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι».



