Metlen: Τιμά τους ανθρώπους της στη νέα καμπάνια «We are Metlen»

Η METLEN παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τίτλο “We are METLEN”. Με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες, περισσότερους 9.000 εργαζομένους και με 300 σχεδόν έργα σε εξέλιξη παγκοσμίως, η METLEN βρίσκεται σήμερα σε ένα ιστορικό σημείο, καθώς προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, διατηρώντας σταθερά την έδρα της στην Ελλάδα, ''μια διεθνής εταιρεία με ελληνική καρδιά'' όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στην πορεία της αυτή πρωταγωνιστές ήταν και είναι πάντα οι άνθρωποί της, οι εργαζόμενοι της METLEN. Σε αυτούς λοιπόν, εστιάζει η νέα καμπάνια, που αποτελούν την καρδιά και την κινητήρια δύναμη της METLEN. Η καμπάνια “We are METLEN” αποτελεί ένα ευχαριστώ της εταιρείας στους εργαζομένους της που καθημερινά δίνουν νόημα στο όραμά της, και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε αριθμό, κάθε έργο και κάθε πρόοδο, βρίσκονται άνθρωποι με πάθος, προσήλωση και κοινή κατεύθυνση.

