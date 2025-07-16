Η Digital Realty πάροχος λύσεων data centers, φιλοξενίας εξοπλισμού και διασύνδεσης παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα την υιοθέτηση της υπηρεσίας της ΔΕΗ για 24/7 ωριαία αντιστοίχιση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των τριών data centers που διαθέτει στην Αθήνα, με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, αντιστοιχισμένη σε πραγματικό χρόνο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στα αντίστοιχα προγράμματα της εταιρείας σε Γαλλία και Σουηδία και ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην παρακολούθηση της κατανάλωσης καθαρής ενέργειας.

Όπως ανακοινώθηκε:

Η υπηρεσία που προσφέρει η ΔΕΗ, έχει σχεδιαστεί για να δίνει σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες τη δυνατότητα ακριβούς ιχνηλασιμότητας και τεκμηριωμένης αναφοράς της κατανάλωσης πράσινης ενέργειας. Αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης της πηγής και του χρόνου κατανάλωσης καθαρής ενέργειας σε ωριαία βάση, ενισχύοντας την ακρίβεια στην αναφορά εκπομπών και στη βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση εγγυήσεων προέλευσης και χρησιμοποιεί το προηγμένο λογισμικό της Granular Energy, για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής πράσινης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών CO₂. Έτσι, οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να παρέχουν ακριβή αναφορά εκπομπών και να αποτυπώνουν με σαφήνεια την πρόοδό τους προς τους στόχους μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, ενισχύεται η ευθυγράμμιση της κατανάλωσης ενέργειας των data centers με την αντίστοιχη παραγωγή από ΑΠΕ.

Η υιοθέτηση της υπηρεσίας από τη Digital Realty αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές ωριαίας αντιστοίχισης καθαρής ενέργειας στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ενίσχυση βέλτιστων πρακτικών προμήθειας ενέργειας και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενός πιο ανθεκτικού και αποανθρακοποιημένου ενεργειακού δικτύου. Μέσω της πραγματικής αντιστοίχισης παραγωγής και κατανάλωσης, δημιουργούνται ξεκάθαρα επενδυτικά σήματα για καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και υποδομές.

«Η συνεργασία με τη ΔΕΗ ενισχύει τη δέσμευσή μας για διαφανή και τεκμηριωμένη ενεργειακή στρατηγική», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty στην Ελλάδα. «Μας βοηθά να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχισμένη ωριαία - προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα στο πώς και πότε χρησιμοποιείται η καθαρή ενέργεια στις ψηφιακές τους υποδομές».

«Στη ΔΕΗ, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας δίνοντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να πρωταγωνιστούν με αξιοπιστία στη νέα οικονομία μηδενικών εκπομπών», δήλωσε ο 'Αγγελος Σπανός, Γενικός Διευθυντής Marketing & Προϊόντων της ΔΕΗ. «Μέσω της υπηρεσίας ωριαίας αντιστοίχισης 24/7 καθαρής ενέργειας, παρέχουμε στους εταιρικούς μας πελάτες ακριβή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ. Η συνεργασία μας με τη Digital Realty αποδεικνύει ότι καινοτόμες ενεργειακές λύσεις μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση ολόκληρων κλάδων στην καθαρή ενέργεια».

