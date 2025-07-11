Καλά νέα από δύο χρηματιστηριακούς δείκτες έχει λάβει η Metlen εν όψει της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών που έχει υποβάλλει για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς ο MSCI και ο FTSE Russell έχουν ανακοινώσει ότι θα συμπεριλάβουν την εταιρεία στους δείκτες τους μετά την ολοκλήρωση της ΔΠ.

Ειδικότερα, την Πέμπτη, 3 Ιουλίου, ο MSCI ανακοίνωσε ότι, εφόσον η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, προτίθεται να συμπεριλάβει τη Metlen PLC στους δείκτες MSCI Global Standard, κατατάσσοντάς την στην Ελλάδα και θεωρώντας τη Metlen PLC ως συνέχεια της Metlen A.E.

Ο MSCI θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη του γεγονότος και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.

Επιπλέον, ο FTSE Russell ανακοίνωσε στις 30 Ιουνίου ότι, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, η Metlen PLC αναμένεται να αποκτήσει Βρετανική Υπηκοότητα και να ενταχθεί στον δείκτη Developed Europe Mid Cap.

Η επιλεξιμότητα για τη Σειρά Δεικτών FTSE UK θα αξιολογηθεί κατά την τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο FTSE Russell θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.



Πηγή: skai.gr

