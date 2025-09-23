Στην κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής αμυντικών συστημάτων, κλάδο στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται, προχωρά η εταιρεία Mevaco.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ανεγείρει ένα νέο αυτόνομο βιομηχανικό κτίριο, συνολικής επιφανείας περίπου 6.000 τ.μ., σε ιδιόκτητη οικοπεδική έκταση όμορη των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων (συνολικής επιφανείας 26 στρεμμάτων) και ταυτόχρονα προχωρά στην προμήθεια και εγκατάσταση εντός αυτού των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής των αμυντικών συστημάτων, ώστε να μπορεί ευχερέστερα να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζει ο κλάδος.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της ως άνω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης συναρτάται με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών μελετών και με τη συνακόλουθη έκδοση των απαραίτητων διοικητικών αδειών και εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η εισηγμένη αναφέρει ότι η νέα αυτή επένδυσή της είναι εναρμονισμένη με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της για τη στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς της στον κλάδο παραγωγής αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της στον εν λόγω κλάδο με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών αυτού.



