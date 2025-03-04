Η γαλλο-βρετανική δορυφορική εταιρεία Eutelsat βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή πρόσθετης πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ουκρανία, υπό τον φόβο ότι η αμερικανική εταιρεία Starlink θα μπορούσε να κόψει τις δορυφορικές επικοινωνίες στην εμπόλεμη χώρα μετά την επεισοδιακή συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή και το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εχθές.

Μάλιστα, υπό την προοπτική ότι οι δορυφόροι OneWeb θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη Starlink του Ίλον Μασκ αλλά και τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες της, oι μετοχές της εταιρείας έχουν υπερτριπλασιαστεί το τελευταίο διήμερο, ωθώντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από το 1 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη Δευτέρα να διακοπεί η παροχή κάθε στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έως ότου οι ηγέτες της δείξουν ότι θέλουν πραγματικά ειρήνη.

Παρότι πολλά από τα τερματικά της Starlink της Ουκρανίας χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη και δεν αναμένεται να επηρεαστούν από την απόφαση του Τραμπ, οι τεταμένες σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο έχουν πυροδοτήσει φόβους ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να διακοπεί, δεδομένο ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Starlink, SpaceX, ανήκει τον δισεκατομμυριούχο και στενό συνεργάτη του Τραμπ Ίλον Μασκ.

«Οι λύσεις OneWeb μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για ορισμένες κυβερνητικές και αμυντικές εφαρμογές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Eutelsat, Joanna Darlington, μιλώντας στο Bloomberg News, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες χαμηλής τροχιάς της χρησιμοποιούνται ήδη στην Ουκρανία. «Συνεργαζόμαστε ενεργά με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και επιχειρηματικούς εταίρους για να επιτρέψουμε την ταχεία ανάπτυξη πρόσθετων τερματικών χρηστών».

Ο Christophe Grudler, Γάλλος πολιτικός που υπηρετεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγραψε σε επιστολή του την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ θα πρέπει «να λάβει άμεσα μέτρα για να αξιολογήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις δορυφόρου» για την Ουκρανία αντί του Starlink.

Η Eutelsat διαχειρίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά μετά τη Starlink, που όμως είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της αμερικανικής εταιρείας, ούτε το 1/10. Εξ ου και η Starlink έχει εξελιχθεί σε κρίσιμης σημασίας υπηρεσία για τον ουκρανικό στρατό στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία, αφού η Μόσχα κατέστρεψε μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Η Eutelsat δεν μπορεί να καλύψει πλήρως εάν η Starlink εγκαταλείψει την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον», δήλωσε μέσω email ο αναλυτής του Enders, Hamish Low. «Η Eutelsat μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει κάποια άμεση βοήθεια για τις πιο κρίσιμες επικοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει ολόκληρο όλους τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η συνδεσιμότητα Starlink».



Πηγή: skai.gr

