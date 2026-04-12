«Εκτοξεύεται» το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το ενδιαφέρον των αγοραστών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει εκτοξευθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς το αυξανόμενο κόστος της βενζίνης αναδεικνύει τη φθηνότερη ενέργεια που παρέχει η πρίζα.

Διαδικτυακές αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία ανέφεραν τεράστια αύξηση στα ερωτήματα για ηλεκτρικά οχήματα από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο.

Ο πόλεμος προκάλεσε ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, ενώ οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν επηρεαστεί στον ίδιο βαθμό.

Οι πρώτες επιθέσεις εξαπολύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, καθώς το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, μια βασική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Mobile.de, η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά αυτοκινήτων στη Γερμανία, δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων λειτούργησαν ως «καταλύτης» για ένα «E-Auto-Boom» (έκρηξη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα).

Ο Ajay Bhatia, διευθύνων σύμβουλος της Mobile.de, ανέφερε ότι η αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είδε μια αύξηση μεγαλύτερη του 50% στα ερωτήματα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Τα ερωτήματα για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο, ενώ το ενδιαφέρον για τα υβριδικά αυξήθηκε κατά 4%.

Το ID.3 της Volkswagen ήταν το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό μοντέλο. Συνολικά, η ζήτηση για ηλεκτρικά έχει αυξηθεί και σε σύγκριση με πέρυσι, χάρη στις πιο γενναιόδωρες επιδοτήσεις αγοράς ύψους €6.000 από το Βερολίνο.

Ο Bhatia δήλωσε ότι οι τιμές του ντίζελ στα €2,50 το λίτρο στη Γερμανία παρείχαν ισχυρό κίνητρο για τη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών - μια προσπάθεια που προηγουμένως δυσκολευόταν στη Γερμανία, την «πατρίδα» των κινητήρων εσωτερικής καύσης. «Αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει η γερμανική ενεργειακή μετάβαση, το κατάφερε σχεδόν η οικονομική πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η Carwow, η οποία συνδέει αγοραστές με εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και τη Γερμανία, ανέφερε αυξήσεις 20% έως 30% στις αναζητήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στις τρεις αγορές μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυξήθηκε κατά 23% μέσα στον μήνα, ενώ το ενδιαφέρον για τα υβριδικά αυξήθηκε κατά 19%.

«Παρατηρούμε μια απομάκρυνση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε ο Iain Read, διευθυντής περιεχομένου της Carwow. «Αλλά αυτό που βλέπουμε με τον πόλεμο είναι ότι η τάση επιταχύνεται. Οι καταναλωτές ανησυχούν για το κόστος ζωής και θέλουν να κρατήσουν χαμηλά τους τακτικούς λογαριασμούς τους».

Στοιχεία από την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT) έδειξαν ότι τον Μάρτιο οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (βάσει πωλήσεων που έγιναν πριν το ξέσπασμα των εχθροπραξιών) ανήλθαν σε 86.120. Πρόκειται για άλμα 24,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Η La Centrale, μία από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στη Γαλλία, ανέφερε ότι οι αναζητήσεις για ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 160% μεταξύ των αρχών Μαρτίου και των αρχών Απριλίου.

«Οι οδηγοί είναι πολύ ευαίσθητοι στις τιμές της ενέργειας και αναζητούν εναλλακτικές», δήλωσε ο Guillaume-Henri Blanchet, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της La Centrale. Η AutoScout24 ανέφερε επίσης ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκε κατά περίπου 40% στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία.

Για την αυτοκινητοβιομηχανία, το ερώτημα είναι αν αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον θα είναι μόνιμο.

«Κατά την άποψή μου, πρόκειται για μια κορύφωση που θα υποχωρήσει, αλλά δεν θα επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα», δήλωσε ο Bhatia της Mobile.de. Η ζήτηση θα σταθεροποιηθεί σε ένα «νέο, υψηλότερο κανονικό επίπεδο» - βοηθούμενη από τη βελτίωση των υποδομών φόρτισης και τις χαμηλότερες τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Blanchet της La Centrale πρόσθεσε: «Αυτή η κρίση θα αφήσει κάποια σημάδια στους καταναλωτές». Οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης λόγω Ιράν οδήγησαν στο «να αποκτήσουν οι καταναλωτές, για πρώτη φορά, πραγματική επίγνωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας», που σημαίνει ότι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν ένα υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς, εάν το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου είναι χαμηλότερο μακροπρόθεσμα.

Πηγή: skai.gr

