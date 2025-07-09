Η Merck πλησιάζει σε μια συμφωνία ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας Verona Pharma, η οποία επικεντρώνεται στις πνευμονικές παθήσεις, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη.

Η Merck θα πληρώσει 107 δολάρια ανά μετοχή για τη Verona,ένα premium 23% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης, ανέφερε το δημοσίευμα των FT, επικαλούμενο τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και την Τετάρτη, εκτός αν υπάρξουν εμπλοκές στις τελικές συζητήσεις.

Η Verona επικεντρώνεται στο Ohtuvayre, ένα φάρμακο που έλαβε πέρυσι έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τη θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

Η εταιρεία ανέφερε πωλήσεις ύψους 71,3 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ohtuvayre κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Οι αναλυτές έχουν εκτιμήσει μέγιστες ετήσιες πωλήσεις τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ ορισμένοι προβλέπουν έσοδα άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Verona δοκιμάζει επίσης τις δυνατότητες εισπνεόμενων φαρμάκων για τη θεραπεία άλλων αναπνευστικών ασθενειών, όπως το άσθμα και η κυστική ίνωση.

Η αγορά της Merck θα επιταχύνει την κυκλοφορία του φαρμάκου εκτός των ΗΠΑ, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι πηγές. Η συμφωνία θα σηματοδοτούσε επίσης τη μεγαλύτερη εξαγορά του φαρμακευτικού κολοσσού με έδρα το Rahway του New Jersey από το 2023, ανέφερε η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.