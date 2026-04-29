Mercedes: Πτώση 17% στα λειτουργικά κέρδη το α' τρίμηνο

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,22 δισεκατομμύρια δολάρια) για το α' τρίμηνο την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 17% σε ετήσια βάση.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ωστόσο, ότι οι παρουσιάσεις νέων μοντέλων και ο έλεγχος του κόστους αναμένεται να ενισχύσουν τη δυναμική της, παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός και οι δασμοί συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους, ειδικά στην Κίνα, σημειώνει το Reuters.



Ο Οικονομικός Διευθυντής Harald Wilhelm δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για το EBIT του ομίλου το 2026, το οποίο θα είναι «σημαντικά υψηλότερο» από το περσινό αποτέλεσμα των 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η ισχυρή ζήτηση για τα νέα μας προϊόντα και το υγιές χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, μας τοποθετούν σε καλή θέση για βελτιωμένη δυναμική στο δεύτερο εξάμηνο του έτους», είπε ο Wilhelm.

